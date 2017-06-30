В Тынде педофила посадили на 12 лет

Фото: yorick.kz

В Тынде суд приговорил к 12-летнему тюремному заключению педофила. Мужчина в 2015 году совершил «иные действия сексуального характера» в отношении 9-летней девочки.

Как пишет газета «БАМ», приговор 39-летнему жителю одного из поселков Тындинского района вынесли 3 июля. Установлено, что в ночь с 17 на 18 сентября 2015 года мужчина, находясь по месту своего жительства, совершил «иные действия сексуального характера» в отношении 9-летней падчерицы.

В ходе следствия, а затем и в судебном заседании педофил виновным себя не признал, выдвинув циничную версию о том, что бывшая супруга и падчерица его оговорили, чтобы таким образом избавиться от него. Несмотря на это, виновность обвиняемого удалось доказать.

В течение 6 лет, когда амурчанин жил в браке с матерью потерпевшей, он неоднократно поднимал руку на женщину и ее дочь, нигде не работал, перебиваясь случайными заработками. Кроме того, установлено, что в момент, когда произошло преступление, в той же комнате спали двое малолетних детей.

Суд с учетом всех обстоятельств дела приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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Александр Авдеев