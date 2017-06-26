В Приамурье недалеко от тындинского поселка Дипкун горят 150 гектаров леса

Фото: chita.ru

Природный пожар возник в пяти километрах от тындинского поселка Дипкун. Огнем охвачена территория в 150 гектаров. При этом пожар действует в труднодоступной местности – на болотах. Причиной стал грозовой фронт, прошедший по северу области, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

В настоящий момент возгорание тушат 29 человек, среди которых специалисты десантно-пожарной службы, лесохраны и огнеборцы пожарных частей Тынды и поселка Дипкун. На месте работают пять единиц тракторной и вездеходной техники. Угрозы населенному пункту нет, сообщают в ведомстве. Произведена опашка, задымления нет, возгорание находится на контроле.

Из-за пожара возможно задымление населенного пункта, но пока благодаря юго-западному ветру дым уходит в противоположную сторону от поселка.

Этот пожар, как и другие, действующие в труднодоступной местности северных районов, контролируется с воздуха с помощью авиатехники. Ежедневно два самолета и два вертолета патрулируют четыре района области: Зейский, Мазановский, Селемджинский и Тындинский.

За прошедшие сутки на территории Амурской области зарегистрировано 14 природных пожаров. Из них 12 являются действующим, один локализован и один ликвидирован в Зейском районе. На тушении пожаров задействовано 214 человек и 34 единицы техники.

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#МЧС #пожары

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Нино Кохреидзе