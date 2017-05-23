В Благовещенске на набережной Амура парень упал с парапета на камни

В среду днем, 5 июля, в Благовещенске на набережной реки Амур произошел несчастный случай. Молодой человек упал с парапета, с высоты около трех метров, на камни.

Инцидент произошел в районе пересечения улиц Шимановского и Краснофлотской. По словам очевидцев, парень шел по краю парапета, ему стало плохо, и он сорвался вниз. Горожанин получил травмы, но сознание не потерял. С его слов, он плохо чувствовал ноги. Очевидцы происшествия сразу же вызвали скорую, а сами помощь оказывать не пытались, чтобы не навредить. Молодой человек самостоятельно позвонил своему отцу, который приехал на место быстрее медиков.

Пострадавшего доставили в больницу. На месте работали сотрудники полиции.

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#происшествия

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Александр Авдеев