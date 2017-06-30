Из-за порыва водопровода несколько жилых домов в Благовещенске остались без воды

Фото: Ruffnews.ru

Обновлено: 16:40



В районе улиц Ленина – Лазо в Благовещенске с ночи среды, 5 июля, несколько жилых домов остались без воды. В «Амурских коммунальных системах» корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что произошел порыв водопровода, сейчас на месте ведутся ремонтные работы.

Согласно плану работ, они должны быть завершены вечером среды, 5 июля. В пресс-службе АКС пояснили, что место порыва пока не обнаружено. Траншея выкопана, но до трубы еще не добрались. Поэтому характер повреждения неизвестен. Соответственно, сотрудники АКС не могут точно определить объем предстоящих работ. В любом случае, вести ремонт они намерены до конца светового дня.

После 17 часов для жителей домов будет организован подвоз воды.

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#ЖКХ #происшествия

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Василий Кленин