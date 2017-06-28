«Левада-центр»: 66 % участников опроса поддерживают избрание Путина

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Две трети участников опроса «Левада-центра» на вопрос, кого бы они хотели видеть на посту президента России после выборов 2018 года, назвали Владимира Путина. При этом треть респондентов убеждены, что будущий глава государства должен проводить более жёсткую линию во внутренней политике, пишут «Ведомости».

Согласно проведённому исследованию, 66 % опрошенных желают видеть Путина президентом России после грядущих выборов, 18 % респондентов хотят видеть на этом посту другого человека, ещё 16 % участников опроса затруднились с ответом.

33 % респондентов высказались за то, что бы будущий президент (вне зависимости от того, кто победит на выборах) должен проводить более жёсткую линию во внутренней политике. Более 40 % устраивает нынешний курс, 12 % заявили о необходимости либерализации.

Что касается внешней политики, то более половины участников опроса (56 %) считают, что будущий российский лидер должен придерживаться такой же линии, как сейчас, а 19 % респондентов не против ужесточения политики в отношении стран Запада. Ещё 13 % выступили за снижение конфронтации с Западом.

Действующий президент России Владимир Путин был избран на этот пост в 2012 году на шесть лет после внесения изменений в Основной закон. О своём решении участвовать в президентских выборах 2018 года Владимир Владимирович пока не объявлял.

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#выборы #российская власть

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Алексей Воскобойников