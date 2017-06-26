Гость «Эха Москвы в Благовещенске» – Екатерина Быкова, главный специалист-эксперт отдела минсоцзащиты Амурской области

6 июля утренний эфир на «Эхе Москвы в Благовещенске» проведут Михаил Митрофанов и Татьяна Удалова. Тема интервью: независимая оценка качества оказания услуг в социальной сфере. Гость студии – главный специалист-эксперт отдела анализа и отраслевого программирования министерства социальной защиты населения Амурской области Екатерина Быкова.

В полуденном эфире «Эха» выйдет один из выпусков краеведческого радиосериала «Амурские волны». Ведущий программы – Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира +7 (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру +7 (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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Нина Гвоздкова