Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:36 0

Гость «Эха Москвы в Благовещенске» – Екатерина Быкова, главный специалист-эксперт отдела минсоцзащиты Амурской области

Гость «Эха Москвы в Благовещенске» – Екатерина Быкова, главный специалист-эксперт отдела минсоцзащиты Амурской области

6 июля утренний эфир на «Эхе Москвы в Благовещенске» проведут Михаил Митрофанов и Татьяна Удалова. Тема интервью: независимая оценка качества оказания услуг в социальной сфере. Гость студии – главный специалист-эксперт отдела анализа и отраслевого программирования министерства социальной защиты населения Амурской области Екатерина Быкова.

В полуденном эфире «Эха» выйдет один из выпусков краеведческого радиосериала «Амурские волны». Ведущий программы – Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира +7 (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру +7 (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Просмотров всего: 17

#СМИ

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: переход на электронные госуслуги и взаимоотношения бизнеса и власти
Власть 27

Алексей Венедиктов назвал амурского губернатора в числе «орлят Путина»
Общество

Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: о судомодельном спорте; о летнем отдыхе
Общество

Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: проекты медиаполигон «Дальний Восток. Созидатели» и NEP