Амурские предприниматели участвуют в тендере НИПИГАЗа по обслуживанию городка строителей

Фото: gazprom.ru

Управляющая компания ООО «Управ-Дом» участвует в конкурсе «Оказание комплекса услуг по эксплуатации объектов временных зданий и сооружений по объекту Амурский газоперерабатывающий завод города Свободный» при содействии различных ведомств области. Претендент на оказание услуг привлёк к участию в тендере ещё 12 амурских организаций, в том числе медицинские учреждения и муниципальные прачечные, химчистки.

Победитель тендера получит контракт на три года по обслуживанию объекта, на котором будут проживать 5 000 строителей Амурского газоперерабатывающего завода. По контракту будет проводиться медпомощь строителям газового завода, обслуживание городка строителей, предоставляться услуги пожарной охраны, осуществляться поставка нефтепродуктов, техническое и бытовое обслуживание.

«Была проделана колоссальная работа для того, чтобы собрать всю документацию, заключить контракты и соответствовать всем условиям конкурса, – сообщила уполномоченный по правам предпринимателей Амурской области Оксана Степанова. – Правительство Амурской области и бизнес-сообщество не устраивает тот факт, что зачастую наши местные предприятия на такое крупное строительство и оказание работ не проходят по конкурсу, а потом работают на субсубподряде, более того, не получают своевременную плату за выполненные работы и услуги. Это и невыгодно, и сказывается на качестве работ. В этот раз мы сделали всё возможное, чтобы наши фирмы стали подрядчиками по контракту, и надеемся, что отбор будет проходить честно».

Бизнес-омбудсмен продолжает отслеживать прохождение честных конкурсных процедур амурскими предприятиями.

Просмотров всего: 302

#конкурсы #областная власть #Свободный #энергетика

распечатать

Анастасия Болотина