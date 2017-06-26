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сегодня, 15:17 4

Амурские предприниматели участвуют в тендере НИПИГАЗа по обслуживанию городка строителей

Амурские предприниматели участвуют в тендере НИПИГАЗа по обслуживанию городка строителей
Фото: gazprom.ru

Управляющая компания ООО «Управ-Дом» участвует в конкурсе «Оказание комплекса услуг по эксплуатации объектов временных зданий и сооружений по объекту Амурский газоперерабатывающий завод города Свободный» при содействии различных ведомств области. Претендент на оказание услуг привлёк к участию в тендере ещё 12 амурских организаций, в том числе медицинские учреждения и муниципальные прачечные, химчистки.

Победитель тендера получит контракт на три года по обслуживанию объекта, на котором будут проживать 5 000 строителей Амурского газоперерабатывающего завода. По контракту будет проводиться медпомощь строителям газового завода, обслуживание городка строителей, предоставляться услуги пожарной охраны, осуществляться поставка нефтепродуктов, техническое и бытовое обслуживание.

«Была проделана колоссальная работа для того, чтобы собрать всю документацию, заключить контракты и соответствовать всем условиям конкурса, – сообщила уполномоченный по правам предпринимателей Амурской области Оксана Степанова. – Правительство Амурской области и бизнес-сообщество не устраивает тот факт, что зачастую наши местные предприятия на такое крупное строительство и оказание работ не проходят по конкурсу, а потом работают на субсубподряде, более того, не получают своевременную плату за выполненные работы и услуги. Это и невыгодно, и сказывается на качестве работ. В этот раз мы сделали всё возможное, чтобы наши фирмы стали подрядчиками по контракту, и надеемся, что отбор будет проходить честно».

Бизнес-омбудсмен продолжает отслеживать прохождение честных конкурсных процедур амурскими предприятиями.

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#конкурсы #областная власть #Свободный #энергетика

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Комментарии
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  • Ирэнио

    Ирэнио
    1 час назад

    ОООО!!!! Мама дорогаяяя!!!! Так эта бизнес уполномоченная сама всё и захватила! сама создала свои фирмы и лезет к ним, и больше НИКОГО не пускает

  • володька

    володька
    1 час назад

    дак пускай лезет!!! она же наша амурская и фирмы все ее здесь!!!!! лучше наши пускай выграют чем какие то москвичи будут, а мы у них на посылках)))))

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    1 час назад

    Володька, ты не прав. Если она кроме своих фирмочек никого не пускает, то пользы амурским компаниям никакой не несет, только вред

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    1 час назад

    а вот себе пользу конечно.

    А вообще сладко поет и сама себя нахваливает. Мол, работали не покладая рук. Это люди должны говорить, а не вы, мадам Степанова.

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