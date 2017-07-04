Из-за жары в Приамурье ограничивают движение тяжелых грузовиков

Фото: trucksplanet.com

С 21 июля по 15 августа в Амурской области из-за жары вводится ограничение движения тяжелого автотранспорта как по региональным, так и по муниципальным дорогам. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Ограничение коснется грузовиков с осевыми нагрузками свыше 6 тонн, которые передвигаются по дорогам с асфальтобетонным и гравийным покрытиями. Ездить им разрешат только в вечернее, ночное и утреннее время – в период с 21:00 до 09:00.

На дорогах специалисты «Амурупрадора» установят соответствующие дорожные знаки.

При этом временные ограничения не будут распространяться на:

– международные перевозки грузов;

– пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

– перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, кормов для сельскохозяйственных животных, удобрений, почты и почтовых грузов;

– перевозку грузов, необходимых для предотвращения или ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

– транспортные средства Министерства обороны РФ;

– транспортные средства полиции, медицинской помощи, пожарной и аварийно-спасательных служб;

– перевозку гуманитарной помощи;

– транспортировку по автомобильным дорогам области дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

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#погода #транспорт

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Александр Авдеев