Амурская прокуратура защищает резидентов ТОР от проверок

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Амурская прокуратура защищает от некомпетентного вмешательства чиновников деятельность резидентов территорий опережающего развития. Ведомство взяло на особый контроль соблюдение прав резидентов ТОР.

Так, в апреле этого года прокуратура Амурской области проверила, как органы государственной власти соблюдают законодательство при осуществлении надзора в отношении резидентов. В частности, был выявлен факт нарушения. Государственная инспекция труда по Амурской области в феврале и апреле текущего года провела две проверки в отношении ООО «С Технология», которое является резидентом ТОР «Приамурская». Между тем эти проверки не были согласованы с Минвостокразвития России, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, а срок их проведения превысил пять рабочих дней.

В итоге в отношении инспектора ведомства было возбуждено дело об административном правонарушении. 30 июня мировой судья Амурской области признал действия чиновника незаконными. Ему вынесли предупреждение.

Работа в указанном направлении продолжается, сообщает областная прокуратура.

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Нино Кохреидзе