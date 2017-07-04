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сегодня, 15:16 4

Амурская прокуратура защищает резидентов ТОР от проверок

Амурская прокуратура защищает резидентов ТОР от проверок
Фото: ceur.ru

Амурская прокуратура защищает от некомпетентного вмешательства чиновников деятельность резидентов территорий опережающего развития. Ведомство взяло на особый контроль соблюдение прав резидентов ТОР.

Так, в апреле этого года прокуратура Амурской области проверила, как органы государственной власти соблюдают законодательство при осуществлении надзора в отношении резидентов. В частности, был выявлен факт нарушения. Государственная инспекция труда по Амурской области в феврале и апреле текущего года провела две проверки в отношении ООО «С Технология», которое является резидентом ТОР «Приамурская». Между тем эти проверки не были согласованы с Минвостокразвития России, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, а срок их проведения превысил пять рабочих дней.

В итоге в отношении инспектора ведомства было возбуждено дело об административном правонарушении. 30 июня мировой судья Амурской области признал действия чиновника незаконными. Ему вынесли предупреждение.

Работа в указанном направлении продолжается, сообщает областная прокуратура.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • Бодрячок

    Бодрячок
    1 час назад

    Помоему это явный беспредел. Народ просто хотят заткнуть и воровать в наглую деньги. Пример. ТОР белогорский, завод по переработке сои. Цех в аварийном состоянии, вентиляция не работает, целый день люди в респираторах вымачивают сою в ацитоне.вторая часть работников весь день при температуре в -40 работает в морозильной камере с этой соей. Оборудование китайское, установленное китайцами. Ломается ежедневно. Зарплаты в этом концлагере 17 тысяч. Мало того. В администрации этого псевдо завода ТОР. Работают неопытные сотрудники, прикрываясь которым, руководство завода под покровительством власти создало цепочку из фирм однодневок и отмывает деньги. Теперь еще и продажная прокуратура крышует этих воров. Рука руку моет. А народ там задыхается. P.S. Мой родственник работает на ТОР БЕЛОГОРСК, есть фото и видео этого концлагеря. Работы в городе просто Нет, вот все и терпят.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    28 минут назад

    Бодрячок

    Помоему это явный беспредел. Народ просто хотят заткнуть и воровать в наглую деньги. Пример. ТОР белогорский, завод по переработке сои. Цех в аварийном состоянии, вентиляция не работает, целый день люди в респираторах вымачивают сою в ацитоне.вторая часть работников весь день при температуре в -40 работает в морозильной камере с этой соей. Оборудование китайское, установленное китайцами. Ломается ежедневно. Зарплаты в этом концлагере 17 тысяч. Мало того. В администрации этого псевдо завода ТОР. Работают неопытные сотрудники, прикрываясь которым, руководство завода под покровительством власти создало цепочку из фирм однодневок и отмывает деньги. Теперь еще и продажная прокуратура крышует этих воров. Рука руку моет. А народ там задыхается. P.S. Мой родственник работает на ТОР БЕЛОГОРСК, есть фото и видео этого концлагеря. Работы в городе просто Нет, вот все и терпят.



    Похоже на явную ложь. Если бы оборудование ломалось уже бы не работало предприятие. А неопытные сотрудники и так понятно. Это же первый подобный завод

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    20 минут назад

    Антон Макаров

    Бодрячок

    Помоему это явный беспредел. Народ просто хотят заткнуть и воровать в наглую деньги. Пример. ТОР белогорский, завод по переработке сои. Цех в аварийном состоянии, вентиляция не работает, целый день люди в респираторах вымачивают сою в ацитоне.вторая часть работников весь день при температуре в -40 работает в морозильной камере с этой соей. Оборудование китайское, установленное китайцами. Ломается ежедневно. Зарплаты в этом концлагере 17 тысяч. Мало того. В администрации этого псевдо завода ТОР. Работают неопытные сотрудники, прикрываясь которым, руководство завода под покровительством власти создало цепочку из фирм однодневок и отмывает деньги. Теперь еще и продажная прокуратура крышует этих воров. Рука руку моет. А народ там задыхается. P.S. Мой родственник работает на ТОР БЕЛОГОРСК, есть фото и видео этого концлагеря. Работы в городе просто Нет, вот все и терпят.



    Похоже на явную ложь. Если бы оборудование ломалось уже бы не работало предприятие. А неопытные сотрудники и так понятно. Это же первый подобный завод



    В блоге о том, что творит Ростехнадзор о такой же ситуации на предприятии этого агрохолдинга в Благовещенске.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 минута назад

    Сергей Труш

    Антон Макаров

    Бодрячок

    Помоему это явный беспредел. Народ просто хотят заткнуть и воровать в наглую деньги. Пример. ТОР белогорский, завод по переработке сои. Цех в аварийном состоянии, вентиляция не работает, целый день люди в респираторах вымачивают сою в ацитоне.вторая часть работников весь день при температуре в -40 работает в морозильной камере с этой соей. Оборудование китайское, установленное китайцами. Ломается ежедневно. Зарплаты в этом концлагере 17 тысяч. Мало того. В администрации этого псевдо завода ТОР. Работают неопытные сотрудники, прикрываясь которым, руководство завода под покровительством власти создало цепочку из фирм однодневок и отмывает деньги. Теперь еще и продажная прокуратура крышует этих воров. Рука руку моет. А народ там задыхается. P.S. Мой родственник работает на ТОР БЕЛОГОРСК, есть фото и видео этого концлагеря. Работы в городе просто Нет, вот все и терпят.



    Похоже на явную ложь. Если бы оборудование ломалось уже бы не работало предприятие. А неопытные сотрудники и так понятно. Это же первый подобный завод



    В блоге о том, что творит Ростехнадзор о такой же ситуации на предприятии этого агрохолдинга в Благовещенске.



    Эти блоги самопиарные, даже не захожу туда. Зачастую такая бредятина что глаза хочется выколоть

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