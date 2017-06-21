В Белогорске бойцовская собака напала на другую

Фото: animal.ru

Жители Белогорска стали свидетелями нападения бойцовской собаки на обычную. Очевидцы сумели разнять животных, пишет «Амур28.инфо». Люди во время инцидента не пострадали.

Женщина с двумя собаками шла вдоль дороги в районе четвертого километра. Неожиданно один из псов вцепился в горло второму. Горожанка попыталась разнять собак, но сама упала под их тяжестью. На помощь женщине поспешили люди, оказавшиеся в тот момент рядом. Они пытались оторвать американского стаффордширского терьера от его жертвы; в ход шли подручные средства.

Когда бойцовская собака разжала зубы, пострадавший пес бросился убегать. Привязав стаффорда к ограде, женщина отправилась искать животное. За стаффордом она в итоге не вернулась.

Как выяснилось позже, бойцовская собака принадлежит не женщине, а другому человеку – военнослужащему. В тот день он попросил своего соседа выгулять пса. Тот, будучи нетрезвым, не удержал собаку на поводке. Терьер без намордника бросился бегать по окрестностям. В этот момент его увидела хозяйка второй собаки.

«По всей видимости, женщина решила забрать стаффорда себе. Однако не учла поведенческие особенности бойцовых собак. В результате горло ее белоснежного пса оказалось в пасти стаффордширского терьера», – пишет «Амур28.инфо».

Когда хозяин стаффорда прибыл на место, пес уже не проявлял агрессии.

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#Белогорск #животные #происшествия

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Александр Авдеев