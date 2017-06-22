Детский сад в Тамбовке закрыли из-за угрозы жизни и здоровью детей

Фото: пресс-служба областного УФССП

Судебные приставы на 29 суток приостановили деятельность детского сада в селе Тамбовка из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Сотрудники Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование причин возникновения острой кишечной инфекции среди детей и выявили нарушения ряда основных правил СанПиНа.

Специалисты выявили, что в помещении пищеблока не обеспечиваются необходимые требования к технологическим процессам приготовления блюд. Не исключается возможность прямого контакта сырья и готовых блюд. Приточно-вытяжная вентиляция над плитами не работает. На дверях нет сеток – на кухню попадают мухи. Пищевые отходы работники кухни собирали в картонную коробку. В детской туалетной комнате умывальные раковины не работают — нет горячей и холодной воды. Один из поваров последний раз проходил аттестацию по гигиеническому обучению в 2011 году.

Изучив материалы дела, судья постановил признать Тамбовский детский сад № 1 виновным в совершении административного правонарушения и подверг его административному наказанию: приостановлению деятельности сроком на 29 суток с обязательным устранением всех нарушений, сообщает пресс-служба областного управления ФССП.

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Василий Кленин