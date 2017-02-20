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В селе Белогорье открылась детская летняя площадка «ЭкоЛето»

В селе Белогорье открылась детская летняя площадка «ЭкоЛето»
Фото пресс-служба администрации г. Благовещенска

4 июля в Белогорье открылась детская площадка при Доме культуры. На проведение смены учреждение получило муниципальный грант. В торжественном открытии приняли участие 24 ребёнка в возрасте от 7 до 11 лет.

Первый день начался со знакомства друг с другом, а затем руководители детского лагеря провели гимнастику в стиле флешмоб, устроили квест на тему экологии и защиты природы и окружающей среды. Дальше детей ждут выборы президента и министров в различных сферах управления. Также юных участников проекта «ЭкоЛето» ожидают различные выездные мероприятия и туристические походы.

2017 год объявлен Годом экологии в России, именно поэтому одной из главных задач проекта «ЭкоЛето» является побуждение и развитие интереса у детей к родному краю, здоровому образу жизни, бережному отношению к природе.

Реализация проекта стала возможной благодаря победе в конкурсе муниципальных грантов в сфере культуры и искусства. Подразделение Городского дома культуры в селе Белогорье выиграло грант на создание детской летней площадки «ЭкоЛето».

Смена «ЭкоЛето» продлится до 30 июля.

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#дети #культура #отдых

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