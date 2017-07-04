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сегодня, 14:41 0

В Австрии в результате ДТП по шоссе разбежались 7 000 кур

В Австрии в результате ДТП по шоссе разбежались 7 000 кур
Фото: CNN

Движение на скоростной автомагистрали возле австрийского города Линц этим утром было заблокировано тысячами кур, сбежавших из грузовика, попавшего в аварию. Об этом, со ссылкой на телеканал CNN, сообщает Life.ru. По данным местной полиции, водитель компании-перевозчика потерял весь свой груз.

Как стало известно, грузовик, перевозивший 7 тысяч кур, въехал в опору моста, в результате чего птицы оказались на дороге. Водитель фургона признался, что заснул во время пути.

«Тысячи птиц моментально побежали по шоссе. Нам пришлось закрыть участок дороги из-за интенсивного движения», – сообщил сотрудник полицейской инспекции Франц Рокеншауб.

В результате происшествия возникла 14-километровая пробка. Позже движение на магистрали было восстановлено. Оперативная работа 120 сотрудников пожарной службы помогла не только поймать пернатых беглецов, но и уменьшить количество их потерь. Информация о пострадавших людях пока не поступала.

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#ДТП #животные #происшествия

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