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сегодня, 14:12 0

Мониторинг: в «группах смерти» в соцсетях состоят 500 тысяч человек

Мониторинг: в «группах смерти» в соцсетях состоят 500 тысяч человек
Фото: РИА Новости

В ходе машинного мониторинга социальных сетей программным комплексом «Демон Лапласа» эксперты обнаружили свыше полутысячи сообществ, связанных с идеологией суицида. По оценкам специалистов, приблизительное количество подписчиков «групп смерти» сегодня составляет более 500 тысяч человек, пишет газета «Известия».

Так, по итогам мониторинга выяснилось, что в соцсети «ВКонтакте» существуют и паблики численностью в 50 тысяч подписчиков, и совсем маленькие – до 50 человек. В этих группах популяризируется суицидальная тематика, описываются способы ухода из жизни и выдаются приглашения вступить в игру.

После недавнего всплеска активности «групп смерти» был принят ряд важных поправок в УК РФ, ужесточающих наказание за доведение несовершеннолетних до самоубийства.

При этом директор Центра исследований легитимности и политического протеста Евгений Венедиктов считает, что для предотвращения распространения опасного контента ужесточения наказания недостаточно. «Важно начать просветительскую работу в группах риска, иначе так называемая палочная система подарит нам вереницу новых уголовных дел, ведь незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение», – отметил Венедиктов.

Как отмечает издание, наследники «синих китов» продолжают появляться быстрее, чем их блокирует регулятор. По словам главы МВД Владимира Колокольцева, с начала 2017 года в России было заблокировано 16 тысяч «групп смерти». Сегодня продолжают свою деятельность ещё 500 групп запрещённой тематики. В мае этого года программа «Демон Лапласа» зафиксировала только в соцсети «ВКонтакте» 1 500 ежедневных упоминаний кодовой фразы «хочу в игру», которая даёт куратору понять, что ребёнок согласен начать проходить смертельный квест. В июне число публикаций, содержащих указанные слова, выросло втрое, достигнув цифры 5 000. Статистика поискового запроса «способ самоубийства» также выросла втрое и продолжает расти.

Как отмечает врач-психотерапевт и психиатр Михаил Барышев, ужесточение законодательства заставляет активистов и кураторов принимать меры конспирации. Например, названия многих групп теперь обезличены, и искать такие сообщества стало трудно даже программам, работающим на основе искусственного интеллекта.

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#дети #закон #интернет

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