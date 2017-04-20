Торговый порт Благовещенска ограничил работу из-за спада воды в Амуре

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ЗАО «Торговый порт Благовещенск» вынужденно ограничило работу с 5 июля из-за снижения уровня воды в Амуре. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказал генеральный директор предприятия Николай Беляев.

«Уровень воды катастрофически низкий, за последние 10 лет такого не было», – говорит он.

С сегодняшнего дня не ходит паром в порт Хэйхэ, поскольку есть вероятность посадить судно на мель. Проблема в том, что дно при подходе в порт не ровное, а со скальными выступами.

При этом баржи и грузовые суда продолжают курсировать.

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#торговля #транспорт

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Александр Авдеев