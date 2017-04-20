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сегодня, 14:08 1

Торговый порт Благовещенска ограничил работу из-за спада воды в Амуре

Торговый порт Благовещенска ограничил работу из-за спада воды в Амуре
Кадр: google.ru

ЗАО «Торговый порт Благовещенск» вынужденно ограничило работу с 5 июля из-за снижения уровня воды в Амуре. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказал генеральный директор предприятия Николай Беляев.

«Уровень воды катастрофически низкий, за последние 10 лет такого не было», – говорит он.

С сегодняшнего дня не ходит паром в порт Хэйхэ, поскольку есть вероятность посадить судно на мель. Проблема в том, что дно при подходе в порт не ровное, а со скальными выступами.

При этом баржи и грузовые суда продолжают курсировать.

Просмотров всего: 1064

#торговля #транспорт

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Комментарии
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  • koqnanbz10jgh

    koqnanbz10jgh
    2 часа назад

    а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://tok.pw/zaraza

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