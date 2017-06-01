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В 2016 году в области умерли 3,3 тысячи трудоспособных амурчан

В 2016 году в области умерли 3,3 тысячи трудоспособных амурчан
Фото: amurstat.gks.ru

Смертность трудоспособных амурчан последние десять лет сокращается, однако она всё еще почти в полтора раза выше, чем в 1990 году. Амурстат сообщает, что средний уровень смертности жителей области рабочего возраста составляет 1 062,9 мужчины и 325,9 женщины на сто тысяч человек.

Несмотря на снижение смертности в последние годы, до сих пор не преодолены последствия ее роста, происходившего с конца 1980-х годов. Современная Россия отстает по показателю ожидаемой продолжительности жизни от развитых стран. Низкая продолжительность жизни населения в России формируется преимущественно за счет сверхсмертности в трудоспособном возрасте.

В Амурской области в 2016 году максимум роста смертности у мужчин (в 1,4 раза) приходится на возраст 30-39 лет, у женщин (до 2,3 раза) – на возраст 25-39 лет. В детских возрастах, особенно младенческом (до года), уровень смертности существенно сократился (на 55 %), что замедлило снижение ожидаемой продолжительности жизни, а в группах старше трудоспособного возраста – незначительно вырос.

При этом в последнее десятилетие коэффициент смертности мужчин и женщин в трудоспособном возрасте имел тенденцию к снижению. В 2016 году в области умерли 3,3 тысячи человек трудоспособного возраста. По сравнению с 2006 годом это меньше на 2,1 тысячи. Мужчин среди умерших было 2,6 тысячи (79 %), женщин – 0,7 тысячи (21 %).

Лидирующие позиции среди причин смерти в рабочем возрасте и у мужчин, и у женщин занимают внешние причины, болезни системы кровообращения и новообразования. В 2016 году в классе внешних причин смерти мужчин первое место занимали самоубийства (19,7 %), второе – убийства (12,9 %), третье – случайные отравления алкоголем и его суррогатами (8,7 %). Всего от причин, непосредственно связанных с употреблением алкоголя, в трудоспособном возрасте умерло 280 человек.

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#жизнь

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Комментарии
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  • koqnanbz10jgh

    koqnanbz10jgh
    2 часа назад

    Медики бьют тревогу: бoльшинcтвo nрoдуктов на нaших cтoлaх и в хoлодильникe зарaжены невидимыми nарaзитами!Эта заразa накaпливаeтся в нашем oрганизмe и вызываeт большинство болeзней (в том числе рaк).Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться.Вот статья минздрава как спаси себя и своих близких --- http://upl.pp.ua/parazitu

  • архивная

    архивная
    2 часа назад

    Согласна продукты заражены паразитами невидимыми,а также состоят из химических вредных добавок,что и снижает продолжительность жизни и вызывает болезни,порой неизличимые.Что же кушать то?

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Вот как власть борется с безработицей. (

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад



    В 2016 году в классе внешних причин смерти мужчин первое место занимали самоубийства (19,7 %), второе – убийства (12,9 %), третье – случайные отравления алкоголем и его суррогатами (8,7 %)



    мрут мужики... которых жены не успели вывезти из Амурской области.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Что-то темп смертности от болезней органов пищеварения настораживает. Разучились лечить? Появились новые заболевания?

  • Мазепа

    Мазепа
    43 минуты назад

    Китайцы по тихой травят, зачем воевать мол вы сами помрете, вот вам огурчики и помидорчики, кушайте Русские товарищи!

  • Myxira

    Myxira
    36 минут назад

    Мазепа

    Китайцы по тихой травят, зачем воевать мол вы сами помрете, вот вам огурчики и помидорчики, кушайте Русские товарищи!



    Так в наших тепличных не меньше "полезных добавок", если не больше )))

    Благовещенские китайцы сами своими же огурчиками травятся, покупая в магазине. Или - всех не перетравишь?

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