Губернатор Приамурья подарил завитинским школьникам пять винтовок

Фото пресс-службы правительства Амурской области

На нехватку пневматического оружия для школьного тира в Завитинске пожаловался учитель физкультуры, инициатор организации секции пулевой стрельбы Александр Думов. В решении проблемы решил помочь глава региона. Из внебюджетных источников было приобретено пять стволов. Оружие учащимся необходимо для комплекса ГТО.

Школьный тир расположен в завитинской школе № 1, где решили запустить подготовку по пулевой стрельбе системы комплекса ГТО, но не хватало оружия. В перспективе амурские школьники могли бы принять участие в соревнованиях.

«Хотим готовить сборные команды района на фестивали ГТО и отдельно на соревнования по пулевой стрельбе, которые проходят в рамках областной сельской спартакиады, – поделился планами учитель физкультуры, инициатор организации секции пулевой стрельбы Александр Думов. – Сейчас проблема только одна – нет оружия. Нам надо хотя бы пять стволов для системы ГТО».

Руководитель региона Александр Козлов, приехавший в Завитинск, поспешил обрадовать: «Я вам привёз подарок. Как раз пять стволов», – цитирует пресс-служба областного правительства.

Подготовку и обустройство помещения школьного тира планируют закончить до 1 сентября.

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Нино Кохреидзе