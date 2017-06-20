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сегодня, 13:54 23

Губернатор Приамурья подарил завитинским школьникам пять винтовок

Губернатор Приамурья подарил завитинским школьникам пять винтовок
Фото пресс-службы правительства Амурской области

На нехватку пневматического оружия для школьного тира в Завитинске пожаловался учитель физкультуры, инициатор организации секции пулевой стрельбы Александр Думов. В решении проблемы решил помочь глава региона. Из внебюджетных источников было приобретено пять стволов. Оружие учащимся необходимо для комплекса ГТО.

Школьный тир расположен в завитинской школе № 1, где решили запустить подготовку по пулевой стрельбе системы комплекса ГТО, но не хватало оружия. В перспективе амурские школьники могли бы принять участие в соревнованиях.

«Хотим готовить сборные команды района на фестивали ГТО и отдельно на соревнования по пулевой стрельбе, которые проходят в рамках областной сельской спартакиады, – поделился планами учитель физкультуры, инициатор организации секции пулевой стрельбы Александр Думов. – Сейчас проблема только одна – нет оружия. Нам надо хотя бы пять стволов для системы ГТО».

Руководитель региона Александр Козлов, приехавший в Завитинск, поспешил обрадовать: «Я вам привёз подарок. Как раз пять стволов», – цитирует пресс-служба областного правительства.

Подготовку и обустройство помещения школьного тира планируют закончить до 1 сентября.

Просмотров всего: 1016

#дети #животные #областная власть #школа

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    подарок за свой счёт или из бюджета?

  • Алекс К

    Алекс К
    3 часа назад

    Внебюджетных,написано. Стволы::)))

  • ЛиСа

    ЛиСа
    3 часа назад

    Указано же, что из внебюджетных источников.

    Жаль, что в благовещенских школах тиров нет.

  • Алекс К

    Алекс К
    3 часа назад

    Мр- 512, калибра 4,5. Крутые стволы

  • Пафнутий Феофаныч

    Пафнутий Феофаныч
    3 часа назад

    Еще бы "5 волын" написали.

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    3 часа назад

    Пафнутий Феофаныч

    Еще бы "5 волын" написали.



    ...ну...)))

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    3 часа назад

    Заголовок конечно же впечатляет

  • anschutka

    anschutka
    3 часа назад

    Пафнутий Феофаныч

    Еще бы "5 волын" написали.



    и главное маслин не забыть подогнать

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    anschutka

    Пафнутий Феофаныч

    Еще бы "5 волын" написали.



    и главное маслин не забыть подогнать



    Пускай шмалять из шпарака учацо, кто вертухаем станет, глядишь, кто в мусора подастся, а кто вором авторитетным будет.

  • Пафнутий Феофаныч

    Пафнутий Феофаныч
    3 часа назад

    anschutka

    Пафнутий Феофаныч

    Еще бы "5 волын" написали.



    и главное маслин не забыть подогнать



    Бригадиром у пацанов - Думов)))

  • Максим Чехов

    Максим Чехов
    3 часа назад

    Подпись ужас. Мы пародируем 90-е или что?

  • Расмус

    Расмус
    3 часа назад

    И самое главное то знал нужду заранее как раз 5 волын и захватил !

  • МурМурка

    МурМурка
    3 часа назад

    На нехватку пневматического оружия для школьного тира в Завитинске пожаловался учитель физкультуры, инициатор организации секции пулевой стрельбы Александр Думов. Физрук попросил, Козлову идея понравилась, вот он и подарил...что плохого то в этом?! не пойму

  • Шиза

    Шиза
    2 часа назад

    главное (для козлова) - успел убежать ))) сезон охоты открыт (на самого себя))) )

    хи хи хи

  • koqnanbz10jgh

    koqnanbz10jgh
    2 часа назад

    а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://tok.pw/zaraza

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Пускай шмалять из шпарака учацо, кто вертухаем станет, глядишь, кто в мусора подастся, а кто вором авторитетным будет.



    это депутатский наказ ?

    как то мелко и мерзко :(

    З.Ы. а я помню вокзал Завитинска . Лет 10 назад его на личном агитпоезде посетило божество ЛДПР - "самжирик".

    В толпу проплаченных "обожателей" он кидал пачки пятидесятирублёвок . Это , на верно , чтобы нищими росли , да Серёжа ?

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Алекс К

    Мр- 512, калибра 4,5. Крутые стволы



    Надо было СКСы подарить?

    Пусть хоть из мурки научатся.

    Между прочим, прекрасная винтовка при должном подходе.

  • Ветерок100

    Ветерок100
    1 час назад

    подарил- это когда купил за свои личные деньги и подарил. а это израсходовал государственные деньги. от области

  • Генрих VI

    Генрих VI
    56 минут назад

    "Воздушки" копеечные

  • Вицли

    Вицли
    54 минуты назад

    Ветерок100

    подарил- это когда купил за свои личные деньги и подарил. а это израсходовал государственные деньги. от области



    Ты хоть новость то почитай...

  • Вицли

    Вицли
    54 минуты назад

    Генрих VI

    "Воздушки" копеечные



    Вывод? Физрук сам должен был купить?

  • Туж2

    Туж2
    43 минуты назад

  • тандем

    тандем
    3 минуты назад

    Очень хороший подарок для школьников. Участвовал с удовольствием в своё время и в школе, и вдругих образовательных учреждениях в подобных НВПшных занятиях. Есть что вспомнить, от нынешних компострелялок разница существенная. Сейчас актуально во всех школах вводить огневую подготовку. Вон в ДВОКУ какой конкурс.

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