Госавтоинспектору предложили взятку за «лишние» повреждения в протоколе

Фото: urist-land.ru

В суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, который решил помочь своему знакомому и предложил взятку сотруднику ГИБДД, оформлявшему ДТП в Благовещенске. Деньги инспектору полагались за внесение в протокол повреждений, которые машина получила до аварии. Тогда страховая компания оплатила бы полный ремонт транспортного средства.

ДТП произошло 27 апреля. Знакомый участника событий – выходец из ближнего зарубежья – сел в автомобиль сотрудников ГИБДД и положил на панель между водительским и пассажирским сиденьями 10 500 рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Взятку он предложил за внесение в справку о ДТП повреждений у автомобиля знакомого, не связанных с произошедшим дорожно-транспортным происшествием.

Теперь мужчина предстанет перед судом. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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#транспорт

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Нино Кохреидзе