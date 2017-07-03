Температура воздуха стремится к 40 градусам: прогноз погоды в Амурской области на 6 июля

Фото: Mosregtoday.ru

6 июля, в четверг, в Амурской области будет преимущественно малооблачно, местами по северо-западу пройдет слабый, умеренный кратковременный дождь. Возможна гроза. Ветер подует с запада, юго-запада со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит +19...+24 градуса, днем поднимется до +33...+38.

В Благовещенске день будет ясным, без осадков. Ночью юго-западный ветер разовьет скорость до 2-7, днем – до 8-13 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет держаться на уровне 21-23, днем – 35-37 градусов выше нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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Нина Гвоздкова