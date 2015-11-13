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Названы сроки окупаемости Амурского НПЗ

Названы сроки окупаемости Амурского НПЗ
Фото: eastrussia.ru

Срок окупаемости комплекса по переработке нефти и транспортировке нефтепродуктов в Приамурье составит около 6,5 года. Об этом в ходе Восточного нефтегазового форума во Владивостоке сообщил гендиректор «Амурской энергетической компании» Александр Гордеев, передает «Прайм».

«Срок окупаемости даже с учетом поставки нефти на первом этапе по железной дороге – 6,5 года. Для таких проектов это достаточно хороший показатель, говорит об эффективности», – сказал Александр Гордеев.

По его словам, на объекте планируется создать 1 200 рабочих мест. «Даже с учетом льгот ТОР после ввода в эксплуатацию – это 13 миллиардов рублей налогов во все уровни. Сегодня это примерно 50 % налогообложения Амурской области», – говорит Гордеев.

Амурский нефтеперерабатывающий завод – совместный российско-китайский проект в рамках территории опережающего развития «Приамурская». Инициатива создания завода принадлежит администрации Приамурья и компании c высокой долей участия китайского капитала. Инвесторы будущего Амурского НПЗ уже построили первое заявленное в рамках проекта предприятие – цементный завод.

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#экономика #энергетика

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