Прогулочные теплоходы на Амуре пошли по другому маршруту

Прогулочные теплоходы вынуждены ходить по укороченному маршруту на Амуре. Причина в снижении уровня воды в реке, рассказал ИА «Амур.инфо» гендиректор пассажирского порта «АмурАССО» Алексей Лазуткин.

При этом продолжительность поездок не изменилась и составляет один час. Прежними остались расписание движения и цены на билеты. Первый рейс в будние дни отправляется в 14:00, по выходным – в 11:00. Дети до 5 лет в сопровождении взрослого катаются бесплатно, с 5 лет стоимость билета составляет 100 рублей, для взрослых – 200 рублей.

Как долго прогулочные теплоходы будут ходить по укороченному маршруту, пока неизвестно. В ближайшее время подъема уровня воды в Амуре не ожидается.

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Александр Авдеев