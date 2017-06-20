Дорожники в Приамурье отстали от графика из-за задержек поставок битума

Фото пресс-службы правительства Амурской области

В 2017 году в Амурской области планируют отремонтировать более 300 километров дорог и 300 метров мостов. На 11 объектах ремонт завершили. В график работ коррективы внесли поставщики. На заводах по производству битума начался незапланированный ремонт. Проблему обсудили на встрече в амурском правительстве.

«Согласно вашему отчету и той информации, которую мне докладывают, не на всех объектах ведется строительство. В чем причина простоя? Сейчас самые горячие дни у дорожников, именно в июле и августе наступает разгар дорожно-ремонтных работ», – спросил губернатор Приамурья у руководителя Амурупрадора Александра Селина.

Отставания от графиков по ряду объектов Александр Селин объяснил нарушением графиков поставок битума. На заводах начался незапланированный ремонт.

«В настоящий момент ремонт на заводах завершен, и подрядные организации уже отгружают стройматериалы. До конца месяца планируется ликвидировать отставание от графика», – пояснил руководитель Амурупрадора.

На сегодня почти полностью проведены работы на трассе Благовещенск – Гомелевка, остается установка барьерного ограждения и дорожных знаков.

С 15 июля начнется асфальтирование подъезда к поселку Магдагачи. Со следующей недели начнется укладка асфальтобетона на региональной дороге Ивановка – Варваровка – Панино (в районе села Анновка Ивановского района).

Для ликвидации отставания от графика на трассах, ведущих из Благовещенска по направлению в Свободный и Аэропорт, увеличат численность дорожно-строительных бригад и перейдут на двухсменный режим работы.

К концу июля планируется начать ремонт участка дороги, ведущей от села Тамбовка до села Константиновка.

С опережением ведется строительство дороги на Москвитинском перевале. По плану, завершиться дорожная кампания здесь должна в конце месяца. До середины августа завершится ремонт и на дороге Завитинск – Райчихинск, здесь выборочно отремонтируют более 10 километров дороги. В это же время планируется завершить и ремонт мостовых сооружений на подъезде к Углегорску. В середине октября планируется завершить ремонт подъезда к селу Рогачевка и участки дороги Свободный – Буссе Свободненского района, тут будет отремонтировано более 11 километров дороги. В это же время завершат выборочный ремонт на дороге Тында – Восточный.

«В своей работе мы активно взаимодействуем с региональным отделением Общероссийского народного фронта в Амурской области. При возникновении проблемных участков дорог в регионе мы учитываем представленные материалы ОНФ в своей работе, находим пути решения проблем», – сказал Александр Селин.

При составлении плана ремонтов учитывалось мнение руководителей школ, глав сельских поселений, сотрудников ГИБДД.

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#строительство

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Нино Кохреидзе