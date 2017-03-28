Россиян обязали регистрировать беспилотники

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Беспилотные летательные аппараты весом 0,25-30 килограммов с 5 июля необходимо регистрировать. Соответствующие изменения внесены накануне в Воздушный кодекс РФ, сообщает РИА Новости.

Заниматься постановкой беспилотников на учёт будет подведомственное Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». Ранее предприятие разработало технологию идентификации дронов.

Все беспилотники должны летать на основании разрешения на использование воздушного пространства, а решение выдаётся на основании регистрационного номера беспилотного воздушного судна. И если большой беспилотник должен быть зарегистрирован, то небольшой летательный аппарат должен быть учтён, отметил в беседе с «Российской газетой» гендиректор Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем Глеб Бабинцев.

«Если ваш беспилотник взлетел без номера на борту или крыльях и без разрешения, то любителю за нарушение воздушного пространства могут выписать штраф в пять тысяч рублей, должностное лицо могут наказать на 20 тысяч рублей, а юридическое лицо – на 300 тысяч рублей», – отметил он. Собеседник издания также подчеркнул, что использованием воздушного пространства считается отрыв от земли даже на миллиметр.

Тема развития беспилотных систем, в частности, воздушных, обсуждалась на площадке Петербургского международного экономического форума. По предварительным оценкам объём этого рынка к 2035 году составит более 200 миллиардов долларов, доля России в нём может приблизиться к 20 %. Уже через 20 лет в воздушном пространстве нашей страны постоянно смогут находиться не менее 100 тысяч беспилотников.

Заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов в прошлом месяце рассказал, что банк провёл с руководством Росавиации первые переговоры по регулированию использования дронов банками для доставки наличности.

Кроме того, «Аэрофлот» сообщал, что компания планирует использовать беспилотники для осмотра воздушных судов в ходе технического обслуживания.

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Алексей Воскобойников