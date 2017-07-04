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В Белогорске проводят акцию по спасению детей

«Спаси ребенка!» – в Белогорске открылась горячая линия по приему сообщений о несовершеннолетних, купающихся в реке Томь без присмотра взрослых. На телефон оперативного дежурного полиции 020 (МТС, Мегафон), 002 (Билайн) может позвонить каждый, кто увидел у реки детей без взрослых.

«Уважаемые белогорцы, не оставляйте своих детей без контроля у реки Томь! – обратилась к родителям Белогорска замглавы по социальной политике города Галина Бурмистрова. – Река очень опасна. Она характеризуется двойным дном, быстрым течением. С учетом установившейся жары Томь становится притягательным местом для подростков. Категорически запрещено находиться им в воде без присмотра взрослых. Только общественное неравнодушие может спасти жизнь. Если вы стали свидетелем детского купания без взрослых, не оставляйте ситуацию без внимания. Сообщите об этом на телефон горячей линии».

Специалисты отмечают, что сообщения не только спасут от трагедии, но и повлекут за собой наказание родителей. Родители, допустившие бесконтрольное купание детей в Томи, будут привлечены к административной ответственности. Протоколы за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних будут составлять сотрудники полиции.

Вчера, 4 июля, в Томи утонул ещё один подросток.

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#Белогорск #дети #МЧС #отдых #происшествия

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