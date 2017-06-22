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сегодня, 11:59 11

В Белогорске утонул мальчик с ограниченными физическими возможностями

В Белогорске утонул мальчик с ограниченными физическими возможностями
Фото: TripAdvisor

В Белогорске ищут утонувшего подростка. Одиннадцатилетний мальчик с ограниченными физическими возможностями без спроса во вторник, 4 июля, ушел купаться на реку Томь в район парка Котовского в микрорайоне Сосновка. Сообщение в полицию поступило от его матери в восьмом часу вечера. Это второй утонувший в Томи ребенок за 12 дней.

Поиски подростка начались в тот же день. В ходе осмотра места происшествия на берегу реки Томь обнаружены вещи пропавшего. В настоящее время ведутся оперативно-разыскные мероприятия.

В комиссии по делам несовершеннолетних рассказали, что пропавший ребенок – ученик школы № 10. Он единственный ребенок в семье. Родители ранее к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию сына не привлекались.

Как сообщало ИА «Амур.инфо» в конце июня также в реке Томь в районе Белогорска утонул 10-летний мальчик. На межведомственном совещании в прокуратуре города было принято решение об усилении мер по недопущению купания в Томи. Разрешенных зон отдыха у воды в городской черте нет. Предупреждающие указатели об этом размещены, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Просмотров всего: 1542

#Белогорск #дети #происшествия

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Неравнодушный житель

    Неравнодушный житель
    1 час назад

    10-я школа обучает УО, за такими глаз да глаз. Жаль мальчишку!

  • Амурский пересмешник

    Амурский пересмешник
    56 минут назад

    Единственный ребенок в семье и присмотреть не смогли?Соболезнования теперь.

  • Амурский пересмешник

    Амурский пересмешник
    56 минут назад

    Единственный ребенок в семье и присмотреть не смогли?Соболезнования теперь.

  • Одисей

    Одисей
    39 минут назад

    Амурский пересмешник

    Единственный ребенок в семье и присмотреть не смогли?Соболезнования теперь.





    А как за ними присмотреть? Родители на работе наверное, да 12 лет уже большой мальчик что-бы за ручку его водить



  • Амурский пересмешник

    Амурский пересмешник
    34 минуты назад

    Моей дочери 13 лет и с подругами я её на речку не отпускаю.Т

  • Амурский пересмешник

    Амурский пересмешник
    34 минуты назад

    Моей дочери 13 лет и с подругами я её на речку не отпускаю.Т

  • Амурский пересмешник

    Амурский пересмешник
    34 минуты назад

    Моей дочери 13 лет и с подругами я её на речку не отпускаю.Т

  • Одисей

    Одисей
    26 минут назад

    Амурский пересмешник

    Моей дочери 13 лет и с подругами я её на речку не отпускаю.Т





    А если не послушает, как контролировать? Конечно теоретически можно на словах запретить



  • Таня Блага

    Таня Блага
    18 минут назад

    А ребенка разве можно 10-летнего одного оставлять?Помойму по закону нельзя.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    12 минут назад

    Конечно это большая вина родителей. Но вы сами вряд ли даже на секунду способны понять, что такое ребенок-инвалид в семье. Поэтому не судите родителей, это неудачное стечение обстоятельств

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    11 минут назад

    Амурский пересмешник

    Моей дочери 13 лет и с подругами я её на речку не отпускаю.Т



    Тут тоже никого не отпускали, без спросу ушел

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