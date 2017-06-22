В Белогорске утонул мальчик с ограниченными физическими возможностями

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В Белогорске ищут утонувшего подростка. Одиннадцатилетний мальчик с ограниченными физическими возможностями без спроса во вторник, 4 июля, ушел купаться на реку Томь в район парка Котовского в микрорайоне Сосновка. Сообщение в полицию поступило от его матери в восьмом часу вечера. Это второй утонувший в Томи ребенок за 12 дней.

Поиски подростка начались в тот же день. В ходе осмотра места происшествия на берегу реки Томь обнаружены вещи пропавшего. В настоящее время ведутся оперативно-разыскные мероприятия.

В комиссии по делам несовершеннолетних рассказали, что пропавший ребенок – ученик школы № 10. Он единственный ребенок в семье. Родители ранее к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию сына не привлекались.

Как сообщало ИА «Амур.инфо» в конце июня также в реке Томь в районе Белогорска утонул 10-летний мальчик. На межведомственном совещании в прокуратуре города было принято решение об усилении мер по недопущению купания в Томи. Разрешенных зон отдыха у воды в городской черте нет. Предупреждающие указатели об этом размещены, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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Василий Кленин