Совладелец угольного месторождения в Приамурье сыграл свадьбу сына в Лос-Анджелесе

Фото: instagram.com

Олигарх Альберт Авдолян, акционер Qiwi и совладелец угольного месторождения в Амурской области, сыграл свадьбу сына в Лос-Анджелесе. На торжество были приглашены в качестве ведущих Андрей Малахов и Ксения Собчак. Гостей развлекали Светлана Лобода, Николай Басков, Стас Михайлов и Леди Гага.

Бракосочетание дочери российского бизнесмена Эльдара Османова и сына Альберта Авдоляна состоялось 1 июля в Dolby Theatre – именно там традиционно проходит церемония вручения премии «Оскар». По некоторым оценкам, на свадьбу было потрачено от 10 до 20 миллионов долларов (одно только цветочное оформление обошлось в полтора миллиона долларов, еще в два обошлись артисты). Торжество вели российские знаменитости – телеведущие Андрей Малахов и Ксения Собчак. За музыкальное сопровождение отвечали Леди Гага, Джейсон Деруло, Светлана Лобода, Николай Басков, Стас Михайлов и многие другие звезды. Гостей также развлекали балерины и оркестр.

В качестве приглашений на свадьбу гостям доставляли черные кейсы со статуэткой «Оскара» внутри, набором игральных фишек, ручкой и «золотой» пластиной с именами новобрачных, датой и местом проведения церемонии. В чемодан также был встроен экран, на котором проигрывалось видеоприглашение, сообщает «Лента.ру».

Альберт Авдолян входит в список богатейших бизнесменов России с капиталом 800 миллионов долларов. Ему принадлежат 1,3 % акций платежной системы Qiwi, а в 2015 году он купил 50 % в проекте Огоджинского угольного месторождения в Амурской области.

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#праздники #финансы

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Нино Кохреидзе