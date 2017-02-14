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Совладелец угольного месторождения в Приамурье сыграл свадьбу сына в Лос-Анджелесе

Совладелец угольного месторождения в Приамурье сыграл свадьбу сына в Лос-Анджелесе
Фото: instagram.com

Олигарх Альберт Авдолян, акционер Qiwi и совладелец угольного месторождения в Амурской области, сыграл свадьбу сына в Лос-Анджелесе. На торжество были приглашены в качестве ведущих Андрей Малахов и Ксения Собчак. Гостей развлекали Светлана Лобода, Николай Басков, Стас Михайлов и Леди Гага.

Бракосочетание дочери российского бизнесмена Эльдара Османова и сына Альберта Авдоляна состоялось 1 июля в Dolby Theatre – именно там традиционно проходит церемония вручения премии «Оскар». По некоторым оценкам, на свадьбу было потрачено от 10 до 20 миллионов долларов (одно только цветочное оформление обошлось в полтора миллиона долларов, еще в два обошлись артисты). Торжество вели российские знаменитости – телеведущие Андрей Малахов и Ксения Собчак. За музыкальное сопровождение отвечали Леди Гага, Джейсон Деруло, Светлана Лобода, Николай Басков, Стас Михайлов и многие другие звезды. Гостей также развлекали балерины и оркестр.

В качестве приглашений на свадьбу гостям доставляли черные кейсы со статуэткой «Оскара» внутри, набором игральных фишек, ручкой и «золотой» пластиной с именами новобрачных, датой и местом проведения церемонии. В чемодан также был встроен экран, на котором проигрывалось видеоприглашение, сообщает «Лента.ру».

Альберт Авдолян входит в список богатейших бизнесменов России с капиталом 800 миллионов долларов. Ему принадлежат 1,3 % акций платежной системы Qiwi, а в 2015 году он купил 50 % в проекте Огоджинского угольного месторождения в Амурской области.

Просмотров всего: 1874

#праздники #финансы

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • paravis

    paravis
    38 минут назад

    Какую смысловую нагрузку несёт эта новость? Такие мероприятия освещает только жёлтая пресса.

  • Grigoryy

    Grigoryy
    32 минуты назад

    Таквононочо, Михалыч!!! Уж теперь понятно для кого конкретно собираются проложить дорогу от Огоджи до Февральска напрямую. Прямо через Гербиканский заказник получается. А населению заливают, что это для области нужно... Это нужно конкретным людям. Конкретным капиталистам))) Ну привет теперь всем тамошним зверушкам)))

  • mechanik

    mechanik
    24 минуты назад

    А разве недра, это не народное богатство?! Остальное, это лицензии на разработку!

  • Блохер

    Блохер
    24 минуты назад

    Конус из головы? Свадьба в Лос-Анджелесе.

  • Братеев

    Братеев
    20 минут назад

    уголёк нынче дорогой

  • Монстриха

    Монстриха
    6 минут назад

    мы живем в аду народ пашет без отпусков чтоб заработать а кто..то бесит так

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    3 минуты назад

    Расстрелять

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