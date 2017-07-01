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сегодня, 11:36 5

Суд Благовещенска рассмотрит дело о растрате со стройки космодрома Восточный почти миллиарда рублей

Суд Благовещенска рассмотрит дело о растрате со стройки космодрома Восточный почти миллиарда рублей
Фото: newsbabr.com

В Благовещенский городской суд поступило уголовное дело о растрате свыше 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Эти средства предназначались для строительства объектов на космодроме Восточный и в Новосибирской области.

Генерального директора компании из Красноярска обвиняют в растрате, то есть хищении чужого имущества. Как следует из материалов дела, гендиректор и учредитель ООО «Управление строительства инфраструктурных объектов», используя свое положение и из корыстных побуждений, растратили сначала 892 619 617 рублей 35 копеек, которые предназначались на строительство объектов Восточного.

После этого они потратили в своих целях еще 318 713 577, 60 рублей. Эти средства должны были пойти на реконструкцию и строительство объекта в Новосибирской области.

Ущерб российскому бюджету в итоге оценили в сумму, превышающую 1 миллиард 200 миллионов рублей.

Дело состоит из 233 томов по 250 листов каждый. По делу проходят свыше 150 свидетелей, которые проживают за территорией Амурской области. Уголовное дело в отношении учредителя компании выделено в отдельное производство

Санкция по статье предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

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#космодром #суды

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Комментарии
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  • демиург13

    демиург13
    2 часа назад

    ну 10 лет... и что дальше? вот почему нигде не говориться, что бабосики в казну, имущество тоже, а сам на десяточку отдохнуть... а так он и через 10 лет миллиардер ёбтеть

  • remez

    remez
    1 час назад

    бобосики в казну в 7кратном размере и не надо 10 лет

  • sprawedliwost

    sprawedliwost
    1 час назад

    За 1 миллиард можно 10 лет посидеть

  • Рив Норин

    Рив Норин
    35 минут назад

    Да кто же его посадит с такими деньгами.

    Отсидит пару месяцев, потом заплатит и вместо него сядет другой, а сам на канары уедет на весь, чтобы не светиться.

  • Братеев

    Братеев
    17 минут назад

    наверно тоже свадьбу дочери сыграл

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