Суд Благовещенска рассмотрит дело о растрате со стройки космодрома Восточный почти миллиарда рублей

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В Благовещенский городской суд поступило уголовное дело о растрате свыше 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Эти средства предназначались для строительства объектов на космодроме Восточный и в Новосибирской области.

Генерального директора компании из Красноярска обвиняют в растрате, то есть хищении чужого имущества. Как следует из материалов дела, гендиректор и учредитель ООО «Управление строительства инфраструктурных объектов», используя свое положение и из корыстных побуждений, растратили сначала 892 619 617 рублей 35 копеек, которые предназначались на строительство объектов Восточного.

После этого они потратили в своих целях еще 318 713 577, 60 рублей. Эти средства должны были пойти на реконструкцию и строительство объекта в Новосибирской области.

Ущерб российскому бюджету в итоге оценили в сумму, превышающую 1 миллиард 200 миллионов рублей.

Дело состоит из 233 томов по 250 листов каждый. По делу проходят свыше 150 свидетелей, которые проживают за территорией Амурской области. Уголовное дело в отношении учредителя компании выделено в отдельное производство

Санкция по статье предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

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Нино Кохреидзе