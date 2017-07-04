В Подмосковье полицейский сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП (видео)

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Следователь управления МВД по городскому округу Подольск сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП. В отношении полицейского проводится служебная проверка, по результатам которой он будет уволен, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По данным правоохранителей, ДТП произошло в минувшее воскресенье, 2 июля в деревне Поливаново в Подольском районе Подмосковья. Управлявший иномаркой следователь совершил наезд на 79-летнюю москвичку, которая шла по краю дороги, и скрылся с места преступления, даже не выйдя из авто. Пострадавшая получила множественные телесные повреждения и была госпитализирована.

«По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством», – сказал собеседник агентства, добавив, что к строгой дисциплинарной ответственности будут также привлечены руководители следователя.

К настоящему времени виновник ДТП задержан, расследование уголовного дела продолжается, в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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#ДТП #происшествия

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Алексей Воскобойников