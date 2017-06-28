Все хотят в Москву: но улететь в столицу можно только за 37–39 тысяч рублей

Жителям Благовещенска стало дороже летать в столицу. Самые дешевые билеты, которые сейчас можно приобрести на самолет до Москвы стоят 37–39 тысяч рублей. Причем тарифы на проезд не изменились, видимость роста цен вызвана наплывом пассажиров, которые давно раскупили все дешевые билеты.

Минимальная цена авиабилета в Москву составляет 12 тысяч рублей, но их продаже уже нет.

В турагентстве «Моисей» корреспонденту ИА «Амур.инфо» предложили самые дешевые билеты до столицы, имеющиеся в продаже. К примеру, через неделю, 12 июля, разные авиакомпании предлагают амурчанам полет до Москвы за 37 185, 39 245 и 39 270 рублей – это билеты эконом-класса. А позже, в выходные дни, в продаже имеется только бизнес-класс, билеты в котором стоят порядка 50 тысяч рублей.

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Василий Кленин