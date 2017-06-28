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сегодня, 11:27 21

Все хотят в Москву: но улететь в столицу можно только за 37–39 тысяч рублей

Все хотят в Москву: но улететь в столицу можно только за 37–39 тысяч рублей

Жителям Благовещенска стало дороже летать в столицу. Самые дешевые билеты, которые сейчас можно приобрести на самолет до Москвы стоят 37–39 тысяч рублей. Причем тарифы на проезд не изменились, видимость роста цен вызвана наплывом пассажиров, которые давно раскупили все дешевые билеты.

Минимальная цена авиабилета в Москву составляет 12 тысяч рублей, но их продаже уже нет.

В турагентстве «Моисей» корреспонденту ИА «Амур.инфо» предложили самые дешевые билеты до столицы, имеющиеся в продаже. К примеру, через неделю, 12 июля, разные авиакомпании предлагают амурчанам полет до Москвы за 37 185, 39 245 и 39 270 рублей – это билеты эконом-класса. А позже, в выходные дни, в продаже имеется только бизнес-класс, билеты в котором стоят порядка 50 тысяч рублей.

Просмотров всего: 1931

#транспорт #цены

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Комментарии
Показать все (21) Обсудить на форуме
  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    https://m.avito.ru/amurskaya_oblast_blagoveschensk/predlozheniya_uslug/uslugi_taksi_637956781

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    2 часа назад

    Сотку мне заплатите не полечу, нужна мне эта столица даже за деньги.

  • Полиграф

    Полиграф
    2 часа назад

    А через Китай не дешевле?

  • Urasik

    Urasik
    1 час назад

    Цены на перелёты действительно неадекватные, билетов мало, рейсы опаздывают постоянно… мы летаем через Хабаровск, там с этим проще

  • ay

    ay
    1 час назад

    А на фига ходить в Моисеи и прочие агентства? Идите сразу в авиакомпанию. Например, у "Сибири" на 11.07 ещё осталось пара билетиков за 29860.

  • Диоген

    Диоген
    58 минут назад

    Вчера покупал билеты до Калининграда на 25 июля.

    Нижнее место в купэ на скором поезде Благовещенск-Хабаровск, самолёт Хабаровск-Москва и Москва - Калининград.

    Все билеты обошлось в 31 тысячу.

    Продолжайте пользоваться говещенским аэропортом.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    53 минуты назад

    Диоген

    Вчера покупал билеты до Калининграда на 25 июля. Нижнее место в купэ на скором поезде Благовещенск-Хабаровск, самолёт Хабаровск-Москва и Москва - Калининград. Все билеты обошлось в 31 тысячу. Продолжайте пользоваться говещенским аэропортом.



    Да потому что перекупы!

    Все абсолютно в Благовещенке, перекупы.

  • Алекsей

    Алекsей
    52 минуты назад

    Диоген

    Вчера покупал билеты до Калининграда на 25 июля. Нижнее место в купэ на скором поезде Благовещенск-Хабаровск, самолёт Хабаровск-Москва и Москва - Калининград. Все билеты обошлось в 31 тысячу. Продолжайте пользоваться говещенским аэропортом.

    Причём здесь аэропорт вообще, он чтоли эту ситуацию создаёт, лишь бы написать.

  • DrDimon

    DrDimon
    50 минут назад

    Сергей вокалист

    Да потому что перекупы!

    Все абсолютно в Благовещенке, перекупы.



    Более того, все агентства перекупы. До единого. Даже (не поверите!) в Краснодаре!

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    49 минут назад

    Алекsей

    Диоген

    Вчера покупал билеты до Калининграда на 25 июля. Нижнее место в купэ на скором поезде Благовещенск-Хабаровск, самолёт Хабаровск-Москва и Москва - Калининград. Все билеты обошлось в 31 тысячу. Продолжайте пользоваться говещенским аэропортом.

    Причём здесь аэропорт вообще, он чтоли эту ситуацию создаёт, лишь бы написать.





    Взлётная полоса, самолёты, шасси и топливные баки – абсолютно не при чём! Это точно.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    48 минут назад

    DrDimon

    Сергей вокалист

    Да потому что перекупы!

    Все абсолютно в Благовещенке, перекупы.



    Более того, все агентства перекупы. До единого. Даже (не поверите!) в Краснодаре!



    Согласен что перекупы. Но я могу купить билет с Краснодара до Благовещенска за 22 тысячи рублей.

    Может причина в том, что с Благовещенска в Москву самолёт против ветра летит?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    34 минуты назад

    Сергей вокалист



    Согласен что перекупы. Но я могу купить билет с Краснодара до Благовещенска за 22 тысячи рублей. Может причина в том, что с Благовещенска в Москву самолёт против ветра летит?





    Это всё часовые пояса



  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    34 минуты назад

    Ниче се. Племяннику еще повезло урвать льготные. За 30 с девушкой туда-обратно

  • ЛайКа

    ЛайКа
    28 минут назад

    Антон Макаров

    Ниче се. Племяннику еще повезло урвать льготные. За 30 с девушкой туда-обратно



    Судя по ценнику он пенсионер, участник ВОВ, заслуженный артист... и девушку ручной кладью провозил)) За 7,5 тыров?



    А в каком году он успел урвать? (может тут причина скрыта)



    Или я под "туда-обратно" чего-то не того понимаю...



  • Рив Норин

    Рив Норин
    28 минут назад

    Уж сколько раз на форуме говорилось о Трансаэро. Спасибо "любимому государству", что добили единственного конкурента Аэрофлота, а взамен ничего не предложили. Поэтому сейчас летаем не понятно не чем, не понятно как и все это за безумные деньги.

  • Блохер

    Блохер
    16 минут назад

    Кто-то хочет в Москву и плачет о стоимости. Идите работать.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    10 минут назад

    ЛайКа

    Сергей вокалист



    Согласен что перекупы. Но я могу купить билет с Краснодара до Благовещенска за 22 тысячи рублей. Может причина в том, что с Благовещенска в Москву самолёт против ветра летит?





    Это всё часовые пояса



    вообще, учитывая, как вращается Земля, должно быть легче лететь в восточном направлении))

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    5 минут назад

    ЛайКа

    Антон Макаров

    Ниче се. Племяннику еще повезло урвать льготные. За 30 с девушкой туда-обратно



    Судя по ценнику он пенсионер, участник ВОВ, заслуженный артист... и девушку ручной кладью провозил)) За 7,5 тыров?

    А в каком году он успел урвать? (может тут причина скрыта)

    Или я под "туда-обратно" чего-то не того понимаю...



    Обычный студент АмГУ. Купил 2 билета Блг-МСК и 2 билета МСК-Блг. Купил в начале июня, летит через 3 недели

  • ay

    ay
    4 минуты назад



    вообще, учитывая, как вращается Земля, должно быть легче лететь в восточном направлении))



    Ваще-то, от направления вращения Земли "легкота летения" никак не зависит. Самолет не в космосе летит, а в "воздушных массах", которые увлекаются вместе с Землёй. А вот от направления струйных воздушных течений зависит, в разных широтах направление течения ветров своё.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    4 минуты назад

    И все обошлось чуть больше 30 тыс рублей. Если интересно в ЛС уточню как и точную стоимость

  • Алекс К

    Алекс К
    53 секунды назад

    ЛайКа
    Антон Макаров

    Ниче се. Племяннику еще повезло урвать льготные. За 30 с девушкой туда-обратно



    Судя по ценнику он пенсионер, участник ВОВ, заслуженный артист... и девушку ручной кладью провозил)) За 7,5 тыров?



    А в каком году он успел урвать? (может тут причина скрыта)



    Или я под "туда-обратно" чего-то не того понимаю...





    До 23 лет,льготник

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