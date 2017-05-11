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сегодня, 11:13 16

Для амурских заключенных специально стали выпускать пастеризованное молоко

Для амурских заключенных специально стали выпускать пастеризованное молоко
Фото пресс-службы УФСИН России по Амурской области

Молоко от коров, которые содержатся на территории амурских колоний, теперь упакуют в тетрапак. Исправительные учреждения Приамурья уже получили первую партию напитка длительного срока хранения из собственного сырья. Его поставляют по договоренности на Благовещенский молочный комбинат, где молоко пастеризуют и пакетируют.

Первая партия составила 7 500 литров. Молоко с длительным сроком хранения молочный комбинат выпускает в рамках контракта с УФСИН России по Амурской области.

В настоящее время на животноводческих участках исправительных учреждений трудятся 15 осуждённых. В подсобных хозяйствах трёх колоний Амурской области общая численность крупного рогатого скота составляет около 500 голов, причём более 100 голов – это дойное стадо, сообщает пресс-служба ведомства. На производстве сельхозпродукции специализируется колония № 4 в Приозерном Ивановского района. Она и заключила контракт по термообработке и упаковке молока с молочным комбинатом.

Объемы продукции позволят полностью обеспечить амурских осужденных пастеризованным молоком, уверены в ведомстве. Срок хранения такого продукта составляет не менее 9 месяцев. До конца года планируют произвести 128 тысяч литров питьевого ультрапастеризованного молока жирностью 2,5 %. Большая часть продукции поступит в исправительные учреждения области для питания осужденных. Кроме того, молоко будут реализовывать осуждённым через магазины, расположенные на территории исправительных учреждений, а также сотрудникам.

Прибыль, на которую в этом году рассчитывает колония, – не менее 400 тысяч рублей.

Кроме того, в планах ведомства – поставлять в дальнейшем продукцию и другим потребителям. Например, на территорию «соседних» исправительных учреждений и субъектам муниципальных образований.

Просмотров всего: 782

#сельское хозяйство

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Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • Полиграф

    Полиграф
    2 часа назад

    Че то цвет упаковок смущает. Братва не одобрит. Надо расцветку подкорректировать, купола, кораблики, каких нибудь пауков с паутиной нарисовать, ножик с бабой можно еще

  • Urasik

    Urasik
    2 часа назад

    Вчера выносил спиленные ветки на помойку встретил соседа, который нёс несколько пачек такого молока – конечно спросил, что за продукт. Он ответил, что на работе покупает уже неделю, качество их устраивает – не хуже привычного, а по цене немного дешевле, плюс не надо лишний раз в магазин идти. У него двое детей так что расход молока повышенный). Раз наш молочный комбинат выпускает попрошу и мне пару пакетов взять на пробу))

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Со ста коров надоили на семь с половиной тонн молока? О_О

  • Васька Пупкин

    Васька Пупкин
    1 час назад

    Ещё и освещенное надо, чтобы бесов выгоняло из людей.

  • Васька Пупкин

    Васька Пупкин
    1 час назад

    Теперь и в молоке напильники будут :)

  • Леонидова

    Леонидова
    1 час назад

    Далеко, далеко

    На лугу пасутся ко…

    Козы?

    Нет, не козы.

    Далеко, далеко

    На лугу пасутся ко…

    Кони?

    Нет, не кони.

    Далеко, далеко

    На лугу пасутся ко…

    Коровы?

    Правильно, коровы!

    Пейте, зеки, молоко -

    Будете здоровы.

    Пейте, зеки, молоко -

    Будете здоровы.    ))))

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    1 час назад

    Да уж,нашли о ком заботится

  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    А что там, не люди, не все же насильники и убийцы, половина наверное страны отсидевших и сколько сидит ещё, что им теперь на одних сухарях и воде сидеть, пусть пьют молоко как все.

  • АвтоГАД

    АвтоГАД
    1 час назад

    Алекsей

    А что там, не люди, не все же насильники и убийцы, половина наверное страны отсидевших и сколько сидит ещё, что им теперь на одних сухарях и воде сидеть, пусть пьют молоко как все.



    Лёша, ну что ты несёшь?! Такое только при Сталине было! Полстраны сидело, полстраны охраняло сидевших. Кури матчасть, ёопта!!!

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Васька Пупкин

    Теперь и в молоке напильники будут :)



    Может по спецконтракту с ФСИН в данное молоко на выходе бром добавляют или еще с чем выпускается.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Лучше бы чифир в пакетах выпускали.

  • Алекsей

    Алекsей
    55 минут назад

    АвтоГАД

    Алекsей

    А что там, не люди, не все же насильники и убийцы, половина наверное страны отсидевших и сколько сидит ещё, что им теперь на одних сухарях и воде сидеть, пусть пьют молоко как все.



    Лёша, ну что ты несёшь?! Такое только при Сталине было! Полстраны сидело, полстраны охраняло сидевших. Кури матчасть, ёопта!!!

    Так уже не Сталин?!!! Ептиль, не заметил.

  • Блохер

    Блохер
    32 минуты назад

    Амурские колонии, "Амурское раздолье", молоко.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    12 минут назад

    пересмешники пейте молоко с конопелькой "вам жизнь покажется на оборот " (с)

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    9 минут назад

    АлекsейА что там, не люди, не все же насильники и убийцы, половина наверное страны отсидевших и сколько сидит ещё, что им теперь на одних сухарях и воде сидеть, пусть пьют молоко как все.


    Ммм.. Молоко с сухарями...эхо из детства.. Теперь ни того молока не найдешь,ни сухарей..

  • Монстриха

    Монстриха
    3 минуты назад

    а так никто не отписался на амуринфо...была ж стья с антибиотиком в молоке нашего местного производства, сделали вывод-с лужи безопасней пить

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