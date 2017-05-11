Для амурских заключенных специально стали выпускать пастеризованное молоко

Фото пресс-службы УФСИН России по Амурской области

Молоко от коров, которые содержатся на территории амурских колоний, теперь упакуют в тетрапак. Исправительные учреждения Приамурья уже получили первую партию напитка длительного срока хранения из собственного сырья. Его поставляют по договоренности на Благовещенский молочный комбинат, где молоко пастеризуют и пакетируют.

Первая партия составила 7 500 литров. Молоко с длительным сроком хранения молочный комбинат выпускает в рамках контракта с УФСИН России по Амурской области.

В настоящее время на животноводческих участках исправительных учреждений трудятся 15 осуждённых. В подсобных хозяйствах трёх колоний Амурской области общая численность крупного рогатого скота составляет около 500 голов, причём более 100 голов – это дойное стадо, сообщает пресс-служба ведомства. На производстве сельхозпродукции специализируется колония № 4 в Приозерном Ивановского района. Она и заключила контракт по термообработке и упаковке молока с молочным комбинатом.

Объемы продукции позволят полностью обеспечить амурских осужденных пастеризованным молоком, уверены в ведомстве. Срок хранения такого продукта составляет не менее 9 месяцев. До конца года планируют произвести 128 тысяч литров питьевого ультрапастеризованного молока жирностью 2,5 %. Большая часть продукции поступит в исправительные учреждения области для питания осужденных. Кроме того, молоко будут реализовывать осуждённым через магазины, расположенные на территории исправительных учреждений, а также сотрудникам.

Прибыль, на которую в этом году рассчитывает колония, – не менее 400 тысяч рублей.

Кроме того, в планах ведомства – поставлять в дальнейшем продукцию и другим потребителям. Например, на территорию «соседних» исправительных учреждений и субъектам муниципальных образований.

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#сельское хозяйство

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Нино Кохреидзе