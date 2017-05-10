Старейшим жителем России признана 127-летняя жительница Кабардино-Балкарии

Фото: Сайт Баксанского района КБР

127-летняя жительница селения Заюково Баксанского района Кабардино-Балкарии Нану Шаова официально признана самым пожилым человеком страны. Соответствующая запись появилась в Книге рекордов России, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу главы Республики.

На днях виновнице торжества вручили сертификат, подтверждающий достижение. Долгожительницу поздравили представители администрации главы Кабардино-Балкарии и районных властей, которые пожелали ей крепкого здоровья, энергии, прожить еще много лет в кругу семьи и побить ещё не один рекорд.

Нану Цуковна родилась в 1890 году здесь же, в селении Заюково, в многодетной семье. Получить образование ей не удалось. Всю свою жизнь женщина посвятила колхозному труду, имеет награды. Первый муж Нану погиб на фронте. Во второй раз Шаова вышла замуж год спустя после окончания войны. Вместе со своим супругом они прожили 36 лет, воспитали пятерых детей. Его не стало в 1982-м.

Сегодня долгожительница чувствует себя хорошо, радуется успехам близких и, по её словам, иногда даже устает от безделья. Из еды женщина предпочитает национальные блюда и сладости.

Титул самого пожилого человека России до того, как стало известно о Нану Шаовой, носила жительница Астраханской области Танзиля Бисембеева, которой в этом году исполнится 121 год.

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#жизнь

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Алексей Воскобойников