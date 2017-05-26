Пенсионный фонд оштрафовал амурских бизнесменов на 10 миллионов рублей

Более 2 000 амурских работодателей были оштрафованы за несвоевременную отчетность или непредоставление сведений о своих работниках в Пенсионный фонд. Общая сумма штрафа – 10 миллионов рублей.

Ежемесячную форму «Сведения о застрахованных лицах» 13 тысяч амурских работодателей должны представлять в ПФР не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. Она позволяет выявлять уволившихся пенсионеров и назначать им пропущенные индексации пенсий. Эту отчетность ввели в прошлом году в связи с изменением порядка индексации страховых пенсий: право на ежегодную индексацию имеют только неработающие пенсионеры.

Отчетность представляется в упрощенном виде: страховой номер индивидуального лицевого счета работника (СНИЛС), его ФИО и ИНН. Это требование распространяется и на тех работников, с которыми заключены временные договоры гражданско-правового характера и за которых уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд.

За непредоставление работодателями ежемесячных сведений в установленный срок, или предоставление недостоверных, неполных сведений налагается штраф в размере 500 рублей за каждого работника. Взыскание производится органами ПФР в порядке, аналогичном порядку взыскания задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам.

За весь период приема сведений штрафные санкции за нарушение сроков представления отчетности, либо ее непредоставление вынесены 3 715 организациям Приамурья на общую сумму 22,2 миллиона рублей. 1 628 предприятий уже погасили долги на общую сумму 12,3 миллиона, сообщает пресс-служба областного отделения ПФР.

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#Пенсионный фонд #происшествия

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Василий Кленин