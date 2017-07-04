В Благовещенске при столкновении двух иномарок пострадал ребенок

Фото: stolicaonego.ru

4 июля в Благовещенске не поделили дорогу две иномарки. Около 18:00 на регулируемом перекрестке Игнатьевского шоссе и улицы Василенко столкнулись Toyota Alion и Honda Airwave. В результате пострадал ребенок – пассажир «тойоты».

Виновником происшествия стал водитель «тойоты», который при повороте налево не пропустил рулевого «хонды», двигавшегося во встречном направлении, сообщает пресс-служба ГИБДД по Амурской области. В итоге маленькая девочка получила травмы. Стоит отметить, что ребенок сидел в автокресле и был пристегнут ремнем безопасности. За прошедшие сутки на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 34 ДТП, 6 человек получили травмы.

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#дети #ДТП

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Нина Гвоздкова