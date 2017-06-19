На Сахалине молодую женщину объявили ведьмой и сожгли её дом

Фото: sarinform.com

Жители сахалинского села Победино решили прибегнуть к средневековой практике расправ над ведьмами. Сельчане подожгли дом молодой женщины, которую обвинили в колдовстве. Варвару Генатулину объявили ведьмой после того, как в населённом пункте один за другим покончили с собой трое её знакомых, сообщает MK.RU.

Пожар произошёл чуть больше недели назад – 26 июня. Сейчас этим делом занимаются в ассоциации адвокатов России за права человека, куда обратился местный житель Олег Внуков. Мужчина сообщил о поджоге дома 26-летней Варвары Генатулиной в Победино. Он рассказал, что в селе нет работы и многие находят утешение в наркотиках. Из-за этого, по словам Внукова, свёл счеты с жизнью 38-летний муж Варвары. После этого наложил на себя руки ещё один местный житель, который был знаком с Варварой. Ранее, в 2004 году, покончил с собой мальчик, который учился вместе с Варварой в школе.

Местные жители тут же объявили Генатулину ведьмой, виновной во всех этих смертях и подожгли дом.

Теперь женщина осталась на улице с детьми, а местные жители отказываются ей помогать, боясь «колдовской мести». Специалисты ассоциации адвокатов готовят соответствующие запросы и жалобы по делу Варвары Генатулиной в СК РФ, Генпрокуратуру и аппарат уполномоченного по правам человека в РФ.

В пресс-службе МЧС России по Сахалинской области отметили, ведомство всё ещё устанавливает причины пожара, однако уже можно предположить, что это был поджог.

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#Дальний Восток #происшествия

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Алексей Воскобойников