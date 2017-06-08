Челябинский тракторный завод может начать производство в Амурской области

Фото: chel.dk.ru

Амурские предприятия в скором времени, возможно, вместо китайской техники смогут закупать отечественную. Начать производство в Приамурье пригласили Челябинский тракторный завод. В привлечении предприятия в качестве инвестора для территории опережающего развития заинтересованы амурские власти, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу завода.

Приглашение поступило директору АО «Уральская марка» (дилер ЧТЗ) в рамках «АмурЭкспоФорума-2017». По словам руководителя дальневосточного отдела продаж службы сбыта ЧТЗ Антона Соколова, в обмен на поставку продукции регион обещает предоставить компании финансовые льготы и землю.

Как отметил руководитель дальневосточного отдела продаж службы сбыта ЧТЗ Антон Соколов, еще недавно заказчики планировали закупить бульдозеры из Китая, но передумали и сделали выбор в пользу отечественной продукции. Сейчас приобрести технику Челябинского тракторного завода готовы около 20 предприятий региона, сообщает «Деловой квартал-Екатеринбург».

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Нино Кохреидзе