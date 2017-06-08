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Челябинский тракторный завод может начать производство в Амурской области

Челябинский тракторный завод может начать производство в Амурской области
Фото: chel.dk.ru

Амурские предприятия в скором времени, возможно, вместо китайской техники смогут закупать отечественную. Начать производство в Приамурье пригласили Челябинский тракторный завод. В привлечении предприятия в качестве инвестора для территории опережающего развития заинтересованы амурские власти, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу завода.

Приглашение поступило директору АО «Уральская марка» (дилер ЧТЗ) в рамках «АмурЭкспоФорума-2017». По словам руководителя дальневосточного отдела продаж службы сбыта ЧТЗ Антона Соколова, в обмен на поставку продукции регион обещает предоставить компании финансовые льготы и землю.

Как отметил руководитель дальневосточного отдела продаж службы сбыта ЧТЗ Антон Соколов, еще недавно заказчики планировали закупить бульдозеры из Китая, но передумали и сделали выбор в пользу отечественной продукции. Сейчас приобрести технику Челябинского тракторного завода готовы около 20 предприятий региона, сообщает «Деловой квартал-Екатеринбург».

Просмотров всего: 840

#производство #сельское хозяйство #строительство #транспорт #экономика

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Комментарии
Показать все (32) Обсудить на форуме
  • Алекс К

    Алекс К
    3 часа назад

    Ну наконец то. Импортозамещение заработает.возможно.когда нибудь.потом.через 2 года.может быть.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    3 часа назад

    Губернатору - галочка, области - снижение дохода.

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    3 часа назад

    Не кажи "гоп" пока не перепрыгнешь

  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    На Буреякране выпускали недавно комбайны. Правда, Белорусские вроде бы. Дешевые, фермеры их покупали довольно охотно. И куда производство делось?

  • Johnny_B

    Johnny_B
    3 часа назад



    Челябинский тракторный завод может начать производство в Амурской области



    по соседству с мусоросжигательным заводом? или в районе эвенкийской деревни?

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    3 часа назад

    ...Кожемяко забрал на Сахалин ?...)))

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    3 часа назад

    А что плохого в импортозамещении. На мой взгляд здорово, потому что санкции показали как сильно мы зависим от внешнего мира.

  • Johnny_B

    Johnny_B
    2 часа назад

    Антон Макаров

    А что плохого в импортозамещении. На мой взгляд здорово, потому что санкции показали как сильно мы зависим от внешнего мира.



    ты это... папьемаше блюдца, которое вам на уроке труда в школе задали, доделал?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Нормальная тема, ЧТЗ производитель, у них загружены мощности, срок поставки техники затягивается от 9 месяцев до года. При стоимости техники в 5-8 миллионов рублей это заморозка активов. В Амурской-же области простаивают производственные площади. АО "Уральская марка" - продавец, у них есть сформированная база по номенклатуре товара, который они готовы приобретать. Известен объём, а иными словами сформирован СПРОС, и под этот спрос амурские предприятия могут организовать производство.. что-то может делать Амурский металлист, что-то Шимановское Депо сборку осуществлять на Белогорском авторемонтном предприятии. Если сформировать нормальные, поясные, рекомендованные розничные цены, создать некое сборочные предприятие, которое являлось консорциумом, используя кооперативные связи, на основании закона Амурской области о Государственно-частном партнёрстве, оформить концессионными соглашением, то это было бы вполне адекватное предприятие. Снабжением запасных частей, а так же техникой собранной в Амурской области можно заниматься для всего Дальнего Востока.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Формат предприятия ГЧП а так же концессионное соглашение, позволит в значительной мере снизить издержки, участие государства позволит устанавливать уровень заработных плат работникам, на всех этапах.. Предприятие сможет осуществлять поставки по госконтраткам по установленной государственной, плановой цене, и вести коммерческую деятельность самостоятельно, обеспечивая запасными частями коммерческие предприятия.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Johnny_B



    Челябинский тракторный завод может начать производство в Амурской области



    по соседству с мусоросжигательным заводом? или в районе эвенкийской деревни?



    В районе подъемника Натальино, без чертежно - проектного, но и бабло без чертежа исчезло , по чьему - то заранее спланированному проекту?

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Моё мнение - простому народу от этого ни жарко ни холодно, плюсов никаких, одни минусы -экология будет однозначно хуже.

  • Питерский

    Питерский
    2 часа назад

    Увы но с ценами Китая конкурировать мы не научились и не научимся.Пусть там и качество .ано но для русского человека Цена прежде всего.Сел на федеральный подряд,отмутил денег а технику там же с горки под откос выкинул.

  • молокан

    молокан
    2 часа назад

    Может начать, а может и не начать. Скорей всего, не начнет. Потому, что - чушь собачья.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Читайте внимательнее то, что написано выше. Формат предприятия (ГЧП), + концессия, + известный объём сбыта, + регулирование и ценообразование цены, + расширение номенклатуры продукции = мультипликативный эффект в экономике региона. Это лучше в разы, чем китайские инвесторы.

  • молокан

    молокан
    1 час назад

    Херя это, Труш. На Урале простаивающих производственных площадей еще больше, чем в Амурской области. И причем,гораздо более подходящих площадей, с подходящим станочным парком с квалифицированными кадрами.

    Мож еще на Сахалине филиал ЧТЗ сделать?

    Да, кстати, ты говориш известный объем сбыта- куда сбывать? Сколько?

  • Johnny_B

    Johnny_B
    1 час назад

    Сергей Труш

    Читайте внимательнее то, что написано выше. Формат предприятия (ГЧП), + концессия, + известный объём сбыта, + регулирование и ценообразование цены, + расширение номенклатуры продукции = мультипликативный эффект в экономике региона. Это лучше в разы, чем китайские инвесторы.



    ой, как наукообразно звучит! может это... сразу праздновать пойдем?... такой повод!

  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Это на бумаге а она как известно все стерпит.

    Китайцы всегда держат руку на пульсе,их реакции можно только завидовать....

  • Johnny_B

    Johnny_B
    1 час назад

    местные козловские вон даже забор на набережной построить не смогли, а вы завод захотели...

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Смысл?

    На ДВ нет такого спроса на подобную технику, чтобы целый завод ставить!

    А вывозить продукцию в другие регионы, это просто огромные финансовые потери.

    Вывод напрашивается только один, хотя он вроде бы и смешон… Кремлёвские деятели к войне готовятся. Чтобы потом не дёргаться, как это было в 41–42 годах с эвакуацией.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Сергей вокалист

    Смысл?

    На ДВ нет такого спроса на подобную технику, чтобы целый завод ставить!

    А вывозить продукцию в другие регионы, это просто огромные финансовые потери.

    Вывод напрашивается только один, хотя он вроде бы и смешон… Кремлёвские деятели к войне готовятся. Чтобы потом не дёргаться, как это было в 41–42 годах с эвакуацией.



    Ты решил рыжего в первой шеренге увидеть против врага с криками "За Нано!!!"?

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    vertex

    Сергей вокалист

    Смысл?

    На ДВ нет такого спроса на подобную технику, чтобы целый завод ставить!

    А вывозить продукцию в другие регионы, это просто огромные финансовые потери.

    Вывод напрашивается только один, хотя он вроде бы и смешон… Кремлёвские деятели к войне готовятся. Чтобы потом не дёргаться, как это было в 41–42 годах с эвакуацией.



    Ты решил рыжего в первой шеренге увидеть против врага с криками "За Нано!!!"?



    Да уж))

    Рыжий к тому моменту, будет в Швейцарии.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    57 минут назад

    Сергей вокалист

    Смысл?

    На ДВ нет такого спроса на подобную технику, чтобы целый завод ставить!

    А вывозить продукцию в другие регионы, это просто огромные финансовые потери.

    Вывод напрашивается только один, хотя он вроде бы и смешон… Кремлёвские деятели к войне готовятся. Чтобы потом не дёргаться, как это было в 41–42 годах с эвакуацией.



    Вообще то есть спрос

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    51 минута назад

    Антон Макаров

    Сергей вокалист

    Смысл?

    На ДВ нет такого спроса на подобную технику, чтобы целый завод ставить!

    А вывозить продукцию в другие регионы, это просто огромные финансовые потери.

    Вывод напрашивается только один, хотя он вроде бы и смешон… Кремлёвские деятели к войне готовятся. Чтобы потом не дёргаться, как это было в 41–42 годах с эвакуацией.



    Вообще то есть спрос



    Какой спрос? Достаточный для того чтобы начать строительство завода?

    Вы в своём уме?

    Или вы надеетесь челябинскую продукцию гнать в Китай на переплавку?

    Все инициативы правительства – отмывание бабла и оседания его в собственных, личных карманах.

  • Johnny_B

    Johnny_B
    46 минут назад

    Сергей вокалист

    Какой спрос? Достаточный для того чтобы начать строительство завода?

    Вы в своём уме?



    спрос будет если на его базе танки собирать. но, по стратегическим понятиям, никто оборонные предприятия вблизи границы не стрОит.

  • Хмык

    Хмык
    44 минуты назад

    приглашение поступило директору АО «Уральская марка» (дилер ЧТЗ) в рамках «АмурЭкспоФорума-2017». По словам руководителя дальневосточного отдела продаж службы сбыта ЧТЗ Антона Соколова, в обмен на поставку продукции регион обещает предоставить компании финансовые льготы и землю.

    Гыг. Обещать не значит женится. И там тоже не дураки сидят.

    В общем, можно спать дальше.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    42 минуты назад

    Johnny_B

    Сергей вокалист

    Какой спрос? Достаточный для того чтобы начать строительство завода?

    Вы в своём уме?



    спрос будет если на его базе танки собирать. но, по стратегическим понятиям, никто оборонные предприятия вблизи границы не стрОит.



    Согласен.

    Но тогда это просто отмывание бабла, а не русский с китайцем – братья на век! (Но только на один век)

  • vertex

    vertex
    33 минуты назад

    Сергей вокалист

    Антон Макаров

    Сергей вокалист

    Смысл?

    На ДВ нет такого спроса на подобную технику, чтобы целый завод ставить!

    А вывозить продукцию в другие регионы, это просто огромные финансовые потери.

    Вывод напрашивается только один, хотя он вроде бы и смешон… Кремлёвские деятели к войне готовятся. Чтобы потом не дёргаться, как это было в 41–42 годах с эвакуацией.



    Вообще то есть спрос



    Какой спрос? Достаточный для того чтобы начать строительство завода?

    Вы в своём уме?

    Или вы надеетесь челябинскую продукцию гнать в Китай на переплавку?

    Все инициативы правительства – отмывание бабла и оседания его в собственных, личных карманах.



    Все верно, там разбадяжат хороший метал в китайскую дерьмосыромятину и уже свои трактора будут продавать здесь.

  • Б-29

    Б-29
    30 минут назад

    Новое хорошо забытое старое: https://vpk.name/news/10054_v_amurskoi_oblasti_budut_sobirat_ladyi.html

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    23 минуты назад

    Б-29

    Новое хорошо забытое старое: https://vpk.name/news/10054_v_amurskoi_oblasti_budut_sobirat_ladyi.html



    Вот и весь ответ! Даже к бабке не ходи.. – тупо отмывание бабла!

    Всё на что способна нынешняя кремлёвская шайка.

  • молокан

    молокан
    13 минут назад

    Антон Макаров

    Сергей вокалист

    Смысл?

    На ДВ нет такого спроса на подобную технику, чтобы целый завод ставить!



    Вообще то есть спрос



    Весь этот спрос уместится в одном железнодорожном составе.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    10 минут назад

    Сергей вокалист

    Антон Макаров

    Сергей вокалист

    Смысл?

    На ДВ нет такого спроса на подобную технику, чтобы целый завод ставить!

    А вывозить продукцию в другие регионы, это просто огромные финансовые потери.

    Вывод напрашивается только один, хотя он вроде бы и смешон… Кремлёвские деятели к войне готовятся. Чтобы потом не дёргаться, как это было в 41–42 годах с эвакуацией.



    Вообще то есть спрос



    Какой спрос? Достаточный для того чтобы начать строительство завода?

    Вы в своём уме?

    Или вы надеетесь челябинскую продукцию гнать в Китай на переплавку?

    Все инициативы правительства – отмывание бабла и оседания его в собственных, личных карманах



    Я надеюсь на то, что наша область будет производить тракторы не только для нашей области, чтобы было производство на други рынки. В том числе возможно и китайский.

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