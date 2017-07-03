Изнурительная жара продолжается: прогноз погоды в Амурской области на 5 июля

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В среду, 5 июля, в Амурской области переменно облачно, местами по центральным районам ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза. Дует юго-западный ветер со скоростью 2-7, при грозе с порывами до 11-16 метров в секунду. Уличные термометры покажут +33...+38 градусов.

В Благовещенске в 6:00 воздух прогрелся до 21 градуса. Дул слабый ветер. В течение дня в городе будет малооблачно, без осадков. Юго-западный ветер разовьет скорость до 7-12 метров в секунду. На градусниках – до 36 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова