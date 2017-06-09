Ушёл из жизни писатель Даниил Гранин

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Известный русский писатель Даниил Гранин скончался в Санкт-Петербурге на 99-м году жизни. Об этом в ночь на среду, 5 июля, сообщил РИА Новости источник в литературных кругах, близкий к писателю.

«Даниил Гранин скончался на 99-м году жизни», – сказал собеседник агентства. По его словам, о дате похорон на данный момент неизвестно.

Пресс-секретарь петербургского губернатора Георгия Полтавченко Андрей Кибитов также подтвердил смерть Даниила Гранина. «В Петербурге на 99-м году жизни скончался почётный гражданин города писатель Даниил Александрович Гранин», – написал Кибитов в своём микроблоге в Twitter.

Даниил Гранин родился 1 января 1919 года в посёлке Волынь (ныне Курская область), по другим данным – в Саратовской области, в семье лесника Александра Германа и его жены Анны Бакировны. В 1940 году окончил электромеханический факультет Ленинградского политехнического института, работал инженером на Кировском заводе. Оттуда ушёл на фронт в составе дивизии народного ополчения, воевал на Лужском рубеже, затем на Пулковских высотах. Затем был откомандирован в Ульяновское танковое училище, воевал в танковых войсках, последняя должность на фронте – командир роты тяжёлых танков.

В мирное время Даниил Александрович был членом редакционной коллегии журнала «Роман-газета». Был инициатором создания ленинградского общества «Милосердие». Являлся президентом Общества друзей Российской национальной библиотеки; председателем правления Международного благотворительного фонда им. Д. С. Лихачёва, был членом Всемирного клуба петербуржцев.

В возрасте 95 лет выступил в немецком Бундестаге перед депутатами и канцлером с речью о блокаде Ленинграда и войне.

В июне 2017 года Гранин стал лауреатом госпремии в области искусства за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, которую 3 июня ему в виде исключения президент РФ Владимир Путин вручил в Стрельне.

Даниил Гранин является признанным классиком русской литературы. Печататься начал с 1949 года. Среди его работ – романы «Искатели», «Иду на грозу», «Картина», повести и рассказы «Собственное мнение», «Место для памятника», «Неизвестный человек».

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Алексей Воскобойников