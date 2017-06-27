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В Италии фермер нарисовал трактором гигантский портрет Путина (видео)

В Италии фермер нарисовал трактором гигантский портрет Путина (видео)
Фото: AP Photo

В итальянской области Венето фермер «нарисовал» на своём поле с помощью трактора, плуга и бороны портрет президента России Владимира Путина. Этот портрет пришёл на смену изображению президента США Дональда Трампа, которое Дарио Гамбарин создал после сбора урожая в конце 2016 года, передаёт РИА Новости со ссылкой на портал L'Arena.it.

​Гамбарин стал известен несколько лет назад благодаря своему искусству создавать гигантские портреты мировых лидеров, сопровождаемые символическими посланиями к значимым глобальным событиям. «Холстом» ему служит огромное поле, а «кистью и красками» – трактор и плуг.

Героями произведений Дарио в разное время становились экс-президент США Барак Обама, лидер кубинской революции Фидель Кастро, папа Римский Франциск и другие известные личности.

По завершении сбора нового урожая Гамбарин нарисовал портрет российского лидера, приурочив его к предстоящему саммиту «большой двадцатки» в Гамбурге.

Увидеть необычный портрет Путина можно только с высоты птичьего полета. 135-метровое изображение сопровождается фамилией президента РФ, написанной на кириллице, и подписью «G20 2017».

«Это произведение можно объяснить очень просто. Как мы знаем, в ближайшие субботу и воскресенье в Гамбурге сильные мира сего проведут саммит “двадцатки”. Мы все надеемся, что эта встреча может привести к решению актуальных проблем в сфере экономики и миграции, которые угнетают мир. Тем для обсуждения немало: это Украина и Сирия, ядерное оружие, а также обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в американские выборы», – пояснил фермер журналистам.

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#культура #политика #российская власть #сельское хозяйство

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