Сайты о продаже наркотиков с отзывами «клиентов» выявила амурская прокуратура

Фото: m24.ru

Прокуратура Шимановского района выявила три сайта, на страницах которых была размещена информация о продаже наркотических средств, психотропных веществ и курительных смесей. Тут же указывался способ оплаты и доставки, а также содержались отзывы «клиентов», которые описывали эффект от употребления запрещенных веществ.

Однако, в соответствии с действующим законодательством, подобная информация является запрещенной к распространению, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области. А за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность.

28 июня Шимановский районный суд признал информацию на этих сайтах запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

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Василий Кленин