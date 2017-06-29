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сегодня, 09:22 5

Сайты о продаже наркотиков с отзывами «клиентов» выявила амурская прокуратура

Сайты о продаже наркотиков с отзывами «клиентов» выявила амурская прокуратура
Фото: m24.ru

Прокуратура Шимановского района выявила три сайта, на страницах которых была размещена информация о продаже наркотических средств, психотропных веществ и курительных смесей. Тут же указывался способ оплаты и доставки, а также содержались отзывы «клиентов», которые описывали эффект от употребления запрещенных веществ.

Однако, в соответствии с действующим законодательством, подобная информация является запрещенной к распространению, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области. А за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность.

28 июня Шимановский районный суд признал информацию на этих сайтах запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Просмотров всего: 591

#интернет #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    4 часа назад

    Прокуратуре ещё учиться и учиться компьютерной грамотности. Про всякие сайты подобного рода давно всем известно.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    И как теперь покупать///

  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    да!как теперь узнать чо вшторивает , а чо не вшторивает!

  • демиург13

    демиург13
    1 час назад

    раньше увидит работодатель что работник "не на тех страничках" в сети сидит - нагоняй! а сейчас - Не ругайся нащальника - пользу приношу - запретные сайты выявляю... то простигосподи выявят, теперь вот ещё нашли)))

  • Блохер

    Блохер
    33 минуты назад

    Прокуратура ищет сайты для наркоманов. Как устроиться туда на работу?

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