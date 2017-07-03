В Благовещенске впервые прошли гонки на гироскутерах – «Дорожный виртуоз». Школьники из амурской столицы соревновались на этом новом средстве передвижения, а также на велосипедах и роликах. Эстафету провели в пришкольном лагере при участии дорожных полицейских.

Проехать «змейку» – одно из пяти заданий для детей. Главное – не задеть конусы, который расставлены на пути юных гонщиков.

«Мне очень нравятся ролики, потому что на них так же, как и на коньках. И тренироваться я на них могу даже зимой. Катаюсь я с четырех лет на роликах. Ещё я люблю кататься на гироскутере, но у меня его нет. Но мы с папой всегда ездим на ОКЦ и берем напрокат гироскутер», – рассказала участница соревнований «Дорожный виртуоз» Виктория Белоногова.

Ребят разделили на две команды. В каждой – шесть человек. Двое – на роликах, двое – на велосипедах, двое – на гироскутерах. Главное в соревнованиях – не скорость, а безопасность, так как все устройства – травмоопасные, говорят организаторы. Чтобы передвигаться на них, нужно обязательно иметь средство защиты – наколенники, налокотники и шлемы.

«Сейчас в период летнего времени, дети часто бывают на улице и пользуются велосипедами, гироскутерами и другими устройствами. И некоторые, возможно, не знают, как правильно пользоваться, где нужно кататься, как нужно кататься. Сегодня на этом мероприятии мы еще раз это детям довели в целях их дальнейшей безопасности», – пояснил инспектор по пропаганде ГИБДД Благовещенска Алексей Богданов.

Завершающее задание соревнований – показать знание дорожных знаков.

В итоге с отрывом в один балл первое место заняла команда «Светофор». «Зебра» – на втором. Но главное – не победа, а участие. Дети должны знать, что кататься на таких устройствах нужно на специально отведенных площадках, а не по дорогам.

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#дети #спорт

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Василий Кленин