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Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: переход на электронные госуслуги и взаимоотношения бизнеса и власти

Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: переход на электронные госуслуги и взаимоотношения бизнеса и власти

Тема интервью в утреннем «Эхе Москвы в Благовещенске» – переход на электронные госуслуги. О том, насколько это проще, удобнее и дешевле расскажет заместитель начальника отдела по вопросам миграции МО МВД России «Благовещенский» подполковник полиции Виталий Калашников.

Ведущие утреннего эфира Эльвира Оверченко и Нино Кохреидзе.

В полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» программа «Я так думаю!». О новостях и тенденциях во взаимоотношениях бизнеса и власти в Приамурье ведущие поговорят с гостями студии – предпринимателем, председателем Амурского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Борисом Белобородовым и заместителем председателя Амурского научного центра Андреем Конюшком.

Ведущие дневного эфира Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира +7 (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру +7 (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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