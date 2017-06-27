Поставки нефти в Китай по «Силе Сибири» начнутся раньше запуска Амурского ГПЗ

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Известна точная дата поставок нефти в Китай по «Силе Сибири» – 20 декабря 2019 года. Это означает, что первый газ для КНР не будет очищен от гелия и этана до товарного состояния. По мнению аналитиков и источников «Коммерсанта», Китаю, который исходно хотел сам перерабатывать российский газ, такой вариант даже выгоднее.

«Газпром» и китайская CNPC договорились о точной дате начала поставок по газопроводу «Сила Сибири» в Китай – 20 декабря 2019 года, заявил глава российской компании Алексей Миллер.

«Газпром» и CNPC подписали контракт на поставку 38 миллиардов кубометров газа в год по газопроводу «Сила Сибири» еще в мае 2014 года. Поставки должны были начаться спустя четыре года, то есть в мае 2019 года, но у сторон было право отложить их начало еще не более чем на два года.

Общая длина газопровода от Чаяндинского месторождения в Восточной Сибири до границы с Китаем в районе Благовещенска – 3,2 тысячи километров.

Проблема «Газпрома» в том, что газ «Силы Сибири» нуждается в переработке. Если в Западной Сибири содержание метана в газе составляет около 99 %, в газе с Чаянды – около 85 % метана, еще 4,5 % – этан, 2,5 % – пропан-гексановая фракция, 6,5 % – азот, 0,6 % – гелий. Чтобы довести газ до товарного состояния, «Газпром» строит возле Благовещенска Амурский ГПЗ мощностью 49 миллиардов кубометров. Но ввод первой очереди – 2021 год, следует из ОВОС завода на сайте «Газпром переработка Благовещенск». В «Газпроме» точные сроки ввода ГПЗ не указали.

«Все необходимые вопросы, связанные с началом поставок в указанную дату, отрегулированы подписанным (во вторник) дополнением к контракту»,— заявил «Коммерсанту» представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, отвечая на вопрос, означает ли несовпадение сроков поставок и ввода ГПЗ, что в КНР в первые годы пойдет нетоварный газ. Ряд собеседников издания в отрасли полагают, что это будет именно так. По существующей практике контракты «Газпрома» не предполагают прямых штрафов за поставку газа, не соответствующего техусловиям, но потребитель на этом основании может отказаться от объемов. Тогда «Газпром» обязан в денежной форме компенсировать определенный процент поставок (зимой больше, летом – меньше). Но, судя по словам господина Куприянова, CNPC от объемов отказываться не собирается, так что штрафов «Газпром» платить не будет.

«Скорее всего, в параметрах контракта есть денежная составляющая, которая стимулирует “Газпром” ускорить начало поставок»,— полагает глава Rupec Андрей Костин. По его мнению, китайцы будут только рады этану в газе: сырье будет более калорийным, а параметры поставок в контракте указаны в объемных единицах, а не энергетических. Аналитик отметил, что у Китая есть возможность разбавить первые партии газа другим импортом и собственной добычей в общей системе. Хотя в такой интерпретации поставка нетоварного газа в КНР выглядит приемлемой для «Газпрома» и даже повышает доходность проекта (компания начнет возвращать инвестиции на год раньше), многие собеседники издания отнеслись к этому скептически. Они напоминают, что CNPC изначально хотела покупать жирный (неочищенный) газ, чтобы создать свою переработку. «Это выглядит как временное решение до постройки ГПЗ, но китайцам выгоднее, чтобы оно стало постоянным»,— считает один из источников.

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Нино Кохреидзе