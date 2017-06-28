Русский адмирал Павел Нахимов родился 215 лет назад

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215 лет назад родился русский флотоводец, адмирал Павел Нахимов. В 1822-1825 годах Нахимов совершил кругосветное плавание на фрегате «Крейсер». В 1827 году он впервые принял участие в бою, командуя батареей на корабле «Азов» в Наваринском сражении против турецкого флота.

После возвращения в Кронштадт Нахимов становится командиром фрегата «Паллада». Начиная с 1834 года он служил на Черноморском флоте, командуя линейным кораблём «Силистрия». Под его руководством «Силистрия» стал лучшим кораблём Черноморского флота. На командирском посту Нахимов оставался человеком чести, мудрым и справедливым. Его отличало крайне уважительное отношение к матросам. Как хороший командир Нахимов понимал, что именно простые матросы – основная сила корабля и от них зависит исход сражения. На его корабле не было телесного наказания, не было унижения, а вместо внешнего чинопочитания воспитывалась любовь к Родине.

Адмирал Нахимов погиб летом 1855 года, героически защищая Севастополь. Он знал наверняка, что силы противника превосходят его собственные, знал и о желании командования сдать город и не желал с этим согласиться. В последние месяцы жизни он был единственным офицером в Севастополе, кто носил эполеты – ведь стреляли в основном по командованию. Нахимов знал о близком поражении и не хотел видеть его. 10 июля он был ранен в висок, а через два дня скончался, не приходя в сознание.

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160 лет назад родилась Клара Цеткин – немецкая политическая деятельница, участница немецкого и международного коммунистического движения, одна из основателей Коммунистической партии Германии, активистка борьбы за права женщин.

Клара Цеткин сыграла важную роль в основании Второго интернационала и подготовила для его Учредительного конгресса речь о роли женщин в революционной борьбе. Считается, что она является автором идеи Международного женского дня – 8 марта.

В 1917 году Цеткин принимала активное участие в основании Независимой социал-демократической партии Германии (НСДПГ). С 1920 по 1933 годы она постоянно избиралась депутатом рейхстага от Коммунистической партии, параллельно возглавляя Международный женский секретариат Коминтерна. В 1920 году Цеткин впервые приехала в Советский Союз, который впоследствии посещала неоднократно.

Её связывала тесная дружба с Владимиром Лениным и Надеждой Крупской.

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Алексей Воскобойников