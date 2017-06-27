Амурчан ждут на отдых, лечение и реабилитацию на сахалинском курорте

Комплекс санатория «Синегорские минеральные воды» предлагает жителям Амурской области приехать на уникальную реабилитацию после перенесённых инфарктов и инсультов, а также на лечение минеральной водой и грязями.

Санаторий «Синегорские минеральные воды» – это современный оздоровительный комплекс, располагающий первоклассной лечебно-диагностической базой, профессиональным персоналом и комфортной базой отдыха. Гостям предлагаются разнообразные программы по лечению и профилактике заболеваний органов пищеварения и кровообращения, нервной системы, костно-мышечной системы, опорно-двигательной системы, соединительных тканей, органов дыхания. Расположен санаторий в 12,5 километрах от административного центра Сахалинской области – города Южно-Сахалинска в благоприятной и экологически чистой климатической зоне у подножия горы Джамбул.

Основа лечебной профилактики – синегорская углекислая мышьяковистая минеральная вода. Подобные воды в природе встречаются достаточно редко. По своему составу сахалинская вода сравнима с минеральными водами курортов Германии и Закарпатья. Так же в «Синегорских минеральных водах» применяют грязелечение, при этом используется уникальная иловая грязь озера Изменчивого, которая по содержанию сульфидов и минеральных солей превосходит грязи Азовского, Аральского и Балтийского морей.

Реабилитационный центр «Аралия» входит в состав комплекса санатория «Синегорские минеральные воды». Мощности этих учреждений позволяют возвращать к нормальной жизни людей, перенесших инфаркты, инсульты и другие тяжелые заболевания. Центр оснащен передовым медицинским оборудованием, недавно для «Аралии» было закуплено уникальное для Сахалина оборудование – роботизированные системы реабилитации, в России таких – единицы. Действие аппарата основывается на имитации природной походки человека, нарабатываются физиологические навыки ходьбы.

«Такое лечение является дорогостоящим, поскольку пациенту разрабатывается индивидуальная программа реабилитации и с каждым работает целая бригада медицинских работников, массажистов и инструкторов. Однако оно обойдется дешевле, чем в Южной Корее или Японии, куда многие возят своих родных на реабилитацию. С запуском программы на Сахалине необходимость поездок за границу отпала», – рассказал гендиректор «Синегорских минеральных вод» Алексей Пешков.

Партнёрский материал

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Анастасия Болотина