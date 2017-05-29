Автосообщества отрицают участие в ночных гонках на улицах Благовещенска

Представители автосообществ Благовещенска категорически не согласны с обвинениями горожан в том, что они устраивают ночные гонки на улицах областного центра. Тем не менее, гонки происходят, причем, на самых центральных улицах города. На сайте Амур.инфо было опубликовано видео таких гонок.

«Так получилось, что наши окна выходят на Театральную и каждый вечер, особенно в выходные, люди активно ездят по этой улице с громкой музыкой, с тем, чтобы хорошенько надавить на газ и показать, как сильно у них гудит автомобиль. Тем самым они мешают спать», – рассказала жительница Благовещенска Анастасия Шумихина.

Покоя нет и у жителей отдаленных районов города. Ночные гонщики облюбовали и дороги в микрорайоне и районе Тайвань.

Представители местных автосообществ отрицают свою причастность к скоростным заездам.

«Мы стараемся следить за всеми, такие случаи пресекать и проводить воспитательную работу. Наша цель не в том, чтобы люди носились по улицам, а чтобы убрать этих гонщиков с улиц и направить на спортивные треки», – пояснил член автоклуба «OverBoost» Владислав Купташкин.

Сам Владислав на своем Nissan Skyline ездит около пяти лет. Машину модернизировал своими руками – установил турбину и новые колёса. Такое оснащение сделал не для быстрой езды, а для самовыражения. Гонки, рассказывает Владислав, он оставил в прошлом.

«Скорость варьируется от дорожного полотна – от 20 до 60 километров в час. Больше не позволяет двигаться дорога. Буду честен, да, бывало, когда был помоложе, по федеральной трассе на другой машине ложил стрелку», – признается Владислав.

Еще один аргумент того, что гонки невозможны – заниженный бампер. Благодаря нему Skyline просто не проедет по неровным дорогам с ухабами, колодцами и лежачими полицейскими. Калечить свои автомобили не хотят и представители другого автосообщества. Носиться по улицам им запрещено уставом.

«У нас правилами клуба запрещено нарушать покой граждан. Нельзя чудить в городе, то есть, поворот боком, превышать установленную скорость. Это отслеживается. Если автомобиль с клубной символикой был замечен в таких нелегальных покатушках, то самое жёсткое наказание – человек из клуба удаляется»,– рассказал руководитель автоклуба Tourer.V.Ru Никита Макарьев.

Автомобилисты уверяют: гонки без правил устраивают те, кто не входит в автоклубы. А вот их члены заботятся о спокойствии горожан.

В городе практически нет мест, где можно погонять ради спортивного интереса, говорит автомобилист Сергей Витько. Он соревнуется в скорости на специальных трассах уже три года.

«Эти соревнования проводятся, чтобы убрать гонщиков с улицы, чтобы те, кто хотели – ехали на картодром. Вообще желательно, чтобы на картодроме увеличилось количество дорожек для езды, чтобы там был драг и кольцо для мотоциклистов», – считает Сергей.

О строительстве новой трассы на картодроме недавно говорил и губернатор Приамурья. Работы планируют закончить к концу года. Возможно, это частично решит проблему с ночными гонщиками, но надеяться только на это не стоит - ведь не всеми автомобилистами, любящими скорость, движет спортивный интерес.

Благовещенцы же перешли от слов к делу и пожаловались на ночных гонщиков в Госавтоинспекцию. В минувшие выходные сотрудники ГИБДД приняли три обращения от неравнодушных горожан. Нарушителей ловят и на месте, пояснили нам специалисты. Как правило, у ночных гонщиков выявляют несколько нарушений правил дорожного движения: скоростной режим и несоответствие автомобиля госту – нештатные выхлопные системы, тонировка и другие недочеты.

«В зависимости от нарушения гражданину может грозить штраф или арест на 15 суток. Если граждане видят нарушение, они могут обратиться в инспекцию с фото или видео доказательством. Что водитель конкретного трансмпортного средства нарушает общественный порядок, тишину», – сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД.

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#происшествия #транспорт

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Василий Кленин