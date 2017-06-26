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сегодня, 20:40 3

На чигиринском водохранилище свалку мусора устроили прямо на пляже

На чигиринском водохранилище свалку мусора устроили прямо на пляже

Сразу несколько человек обратились в редакцию ИА «Амур.инфо» с жалобой на кучи мусора, которые появились на пляже, который располагается на берегу Чигиринского водохранилища. На присланном видео можно увидеть, что большая куча – едва ли не в рост человека – лежит прямо рядом с отдыхающими на видном месте.

Очевидец пояснил, что на берегу озера функционируют платный и бесплатный пляж. Мусор складируется на бесплатной половине. «Рядом находится кафе. А прямо за забором уже отдыхают на берегу люди – платно, за сто рублей», – удивляется мужчина.

Совсем неподалеку располагается табличка, которая призывает горожан не мусорить.

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#отдых #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Rak900

    Rak900
    26 минут назад

    урны бы поставили хотя бы

  • vertex

    vertex
    23 минуты назад

    Поэтому на бесплатный с платного и выкидывают? А за собой в пакете унести уже не могут.

  • kozamishka

    kozamishka
    21 минута назад

    Caмый лёгкий cпoсоб бpосить кyрить! C пoмощью нaродного сpедства, мoжно избaвиться oт вpедной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить свoю жизнь. Cовeтую вcем - http://urlcut.ru/4pig

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