На чигиринском водохранилище свалку мусора устроили прямо на пляже

Сразу несколько человек обратились в редакцию ИА «Амур.инфо» с жалобой на кучи мусора, которые появились на пляже, который располагается на берегу Чигиринского водохранилища. На присланном видео можно увидеть, что большая куча – едва ли не в рост человека – лежит прямо рядом с отдыхающими на видном месте.

Очевидец пояснил, что на берегу озера функционируют платный и бесплатный пляж. Мусор складируется на бесплатной половине. «Рядом находится кафе. А прямо за забором уже отдыхают на берегу люди – платно, за сто рублей», – удивляется мужчина.

Совсем неподалеку располагается табличка, которая призывает горожан не мусорить.

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#отдых #природа #происшествия

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Василий Кленин