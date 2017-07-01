Жара угрожает благовещенцам и их домашним питомцам

В жаркую погоду, которая навалилась на Амурскую область, особенно тяжело приходится дорожным рабочим. В тени температура в Благовещенске достигла + 35 градусов, а температура расплавленного асфальта – больше 150-ти. Чтобы не переутомиться, дорожники работают посменно, а отдыхают в три раза больше.

«В зависимости от температуры уменьшается продолжительность рабочего дня в обеденный перерыв. То есть, обеденный перерыв увеличивается с часу до трех. Людям обеспечивается подвоз воды прохладной», – рассказал начальник участка Евгений Трохимович.

Те амурчане, которые не работают, а отдыхают – ищут спасение от жары у воды. Но далеко не всегда купание спасет от зноя.

На этой неделе благовещенские пляжи ожидают еще большее число купающихся. Ведь температура воздуха поднимется выше 35 градусов. Но даже здесь, возле речки, нужно оставаться бдительным. Тепловой и солнечный удар могут застать врасплох даже купающихся.

«Если с кем-то произошел солнечный удар, в экстренном случае нужно вызвать скорую. А пока она едет – обратиться к матросам спасателям, которые дежурят на смотровой вышке. Они помогут человеку прийти в сознание и окажут первую помощь», – рассказала врач специализированной пожарной части Маргарита Епифанцева.

«У нас держится аптечка. Если кто-то поцарапался, если с кем-то что-то случилось, то сюда к нам подходят. Иногда несколько смен проходят – никто не обратился, иногда несколько человек за смену. Но, как я уже говорил. За весь прошедший сезон скорую пришлось вызывать только один раз», – пояснил матрос-спасатель Кирилл Михальченко.

Самое безопасное время для загара – до 11 часов утра и после 17-ти вечера. Самое вредное солнце – полуденное. На этой неделе амурчанам стоит всерьез остерегаться жары. Столбик термометра будет держаться на отметке выше + 35 градусов. Медики советуют держать под рукой головной убор, воду. В зоне риска – люди с сердечными заболеваниями.

«В жаркое время года пациенты страдают гипертоническими кризами, нарушение ритма встречается, которое обусловлено тем, что в это время года дополнительная потеря жидкости в организме», – пояснил заведующий кардиологическим отделением благовещенской городской больницы Сергей Булыгин.

Медики советуют больше пить в жару. Это совет будет актуален, по крайней мере, до конца недели. Пока Приамурье остается во власти аномально высоких температур.

Солнцепек вдвойне сложнее переносить домашним питомцам. И дело не только в шерсти. У животных, в отличие от людей, потоотделение происходит через язык и подушечки лап, а не через всю поверхность кожи. Специалисты советуют следить за тем, чтобы в мисках всегда была свежая вода. Собак нужно выгуливать только утром или вечером, не оставлять животных в автомобилях. В жару питомцы могут не только получить тепловой удар, но и простудиться. Например, от прямого потока воздуха из кондиционера или постоянного полива водой. В этом вопросе нужна мера. Также некоторые хозяева считают, что помогают своим любимцам, коротко подстригая шерсть. Но если того не требует порода животного, то можно нанести ему вред.

«Такой стрижкой можно усугубить проблему теплового обмена. Потому что собака еще щенком в такой шубе ходила, привыкла к одному тепловому обмену, и если ее этого лишить, можно привлечь большие проблемы. Если нет кондиционера, шерстяным собакам нужно оставлять намоченные полотенца, коврики, чтобы животное могло лечь животом и охладиться».

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Василий Кленин