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сегодня, 19:25 4

Дело амурчанки, погибшей под колесами автобуса, передали в суд

Дело амурчанки, погибшей под колесами автобуса, передали в суд
Фото: iPetersburg

Прокуратура Амурской области направила в суд уголовное дело в отношении водителя маршрутного автобуса. Жителя Благовещенска обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которые по неосторожности привели к смерти человека. Под колесами автобуса погибла 37-летняя женщина.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 23 апреля 2017 года, вечером на перекрестке улиц Калинина–Ломоносова произошло ДТП со смертельным исходом. Женщину-пешехода сбил пассажирский автобус.

Органом предварительного расследования установлено, что водитель маршрутного автобуса около 22 часов высадил пассажиров на конечной остановке и, окончив работу по маршруту, поехал в гараж.

Возле регулируемого пешеходного перекрестка на запрещающий сигнал светофора на проезжую часть вышла женщина и остановилась на полосе движения автобуса. Водитель маршрутного автобуса, имея возможность, не принял мер к снижению скорости. Автобус наехал на женщину, в результате чего та получила телесные повреждения и была доставлена в лечебное учреждение, где на следующий день скончалась.

Вину в совершении преступления гражданин признал полностью, в содеянном раскаялся. 26 июня 2017 года уголовное дело для рассмотрения по существу прокуратурой города Благовещенска направлено в суд. За совершение указанного преступления судом может быть назначено наказание до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#ДТП #происшествия #суды #транспорт

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Волошиной за двоих и по пьяни 3 с хвостиком дали....

  • рон

    рон
    1 час назад

    А с чего они решили, что водитель ни чего не предпринял, тем больше в темное время суток.

  • рон

    рон
    1 час назад

    Получается,девушка вышла на красный...

  • kozamishka

    kozamishka
    21 минута назад

    Ребят!, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://vkk.me/nicoden

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