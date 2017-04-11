Дело амурчанки, погибшей под колесами автобуса, передали в суд

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Прокуратура Амурской области направила в суд уголовное дело в отношении водителя маршрутного автобуса. Жителя Благовещенска обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которые по неосторожности привели к смерти человека. Под колесами автобуса погибла 37-летняя женщина.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 23 апреля 2017 года, вечером на перекрестке улиц Калинина–Ломоносова произошло ДТП со смертельным исходом. Женщину-пешехода сбил пассажирский автобус.

Органом предварительного расследования установлено, что водитель маршрутного автобуса около 22 часов высадил пассажиров на конечной остановке и, окончив работу по маршруту, поехал в гараж.

Возле регулируемого пешеходного перекрестка на запрещающий сигнал светофора на проезжую часть вышла женщина и остановилась на полосе движения автобуса. Водитель маршрутного автобуса, имея возможность, не принял мер к снижению скорости. Автобус наехал на женщину, в результате чего та получила телесные повреждения и была доставлена в лечебное учреждение, где на следующий день скончалась.

Вину в совершении преступления гражданин признал полностью, в содеянном раскаялся. 26 июня 2017 года уголовное дело для рассмотрения по существу прокуратурой города Благовещенска направлено в суд. За совершение указанного преступления судом может быть назначено наказание до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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Василий Кленин