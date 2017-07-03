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В Благовещенске в результате ДТП четыре человека попали в больницу

В Благовещенске в результате ДТП четыре человека попали в больницу
Фото: ИА "Сканер"

Во вторник вечером, 4 июля, в Благовещенске сильно столкнулись два легковых автомобиля. От удара одна иномарка перевернулась. В результате ДТП пострадали четыре человека: два водителя и два пассажира. Всех увезли в больницу в машинах скорой помощи, сообщает ИА «Сканер».

ДТП произошло в районе перекрестка улиц Шимановского и Магистральной. По главной – улице Шимановского – ехал водитель на автомобиле Toyota Wish. По Мостовой от Островского к Трудовой ехала Toyota Corona, в салоне которой находились водитель и два пассажира.

На перекрестке машины столкнулись, в результате чего Toyota Wish перевернулся.

По неподтвержденной информации у водителя Toyota Corona имелись признаки алкогольного опьянения.

После того, как пострадавших увезли, на месте начал работать пожарный расчет: смывают технические жидкости, которые натекли на проезжую часть из машин.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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