Мальчику Арсению Реснянскому собрали полмиллиона на лечение

Почти полмиллиона рублей собрали амурские активисты на лечение Арсения Реснянского. Деньги сегодня перечислили маме малыша в Южную Корею. С этой целью в течение месяца в Благовещенске проходил благотворительный проект «Всем городом» или, как его еще назвали организаторы #ДоброЧеллендж.

На лечение трехгодовалого амурчанина удалось собрать 445 тысяч рублей. С 4 июня прошло более 20 мероприятий, среди них – мастер-классы по фотографии, психологии, кулинарии, плетению косичек и мэйкапу. А также безвозмездные выступления артистов на набережной Амура. Один только "Добромаркет" принес около 100 тысяч рублей, более 60-ти тысяч удалось заработать на интеллектуальной игре BrainDo. Некоторые люди просто вносили пожертвования.

«Я думаю, нас больше сотни! Это те, кто подключились, делали свои акции, мастер-классы, мероприятия в рамках проекта "Всем городом". А потом вырученные деньги отдали на лечение Арсения. Еще был такой посыл – помочь Арсению и сделать какое-то мероприятие интересное, полезное», – рассказала организатор проекта Татьяна Дурнева.

Как сообщает ИА «Амур.инфо», Арсений Реснянский находится на лечении в Сеуле с 2014 года. Малышу требуется более 30 миллионов рублей на пересадку тонкого кишечника, год реабилитации и погашение долгов. В июне 450 тысяч рублей были перечислены на счет Арсения в рамках нашего марафона "Крылья". Теперь организаторы #ДоброЧелленджа предлагают подхватить добрую эстафету другим амурчанам!

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Василий Кленин